Американская сторона обратилась к России с просьбой представить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой. Москва уже давно стремится заключить европейское соглашение по вопросам безопасности, которое ограничивало бы расширение НАТО.

Европейское соглашение по безопасности будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях с континентом. Об этом изданию Axios сообщили два источника, осведомленные об этом вопросе.

СМИ отмечает, что Москва уже много лет стремится добиться соглашения, которое не только ограничивало бы расширение НАТО, но и сокращало бы военное присутствие альянса в Восточной Европе. Ранее Вашингтон отвергал требования Кремля, однако сейчас, вероятно, готов их рассмотреть в рамках более широкого соглашения о прекращении огня в Украине.

В то же время, несмотря на возможную готовность США к такому соглашению, лидеры многих европейских стран относятся к этой идее с глубоким недоверием.

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По данным издания, представители президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в четверг, чтобы еще раз высказать это требование. Они также стремятся получить согласие Путина на то, чтобы европейские представители присоединились к следующему раунду переговоров по Украине.

Кроме того, по информации Axios, предложение США о заключении соглашения о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией в рамках договоренности о прекращении войны в Украине стало ключевой темой переговоров в Абу-Даби. Российские представители заявили, что Путин якобы начал вторжение в Украину из-за того, что предшественник Трампа Джо Байден не ответил на его письмо 2021 года, в котором были изложены его опасения по поводу безопасности, сообщили осведомлённые источники.

В настоящее время администрация Трампа стремится одновременно вести переговоры о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией и о мирном соглашении между РФ и Украиной. Однако, как заявил чиновник, знакомый с позицией Белого дома, американская сторона намерена реализовывать договоренности по безопасности только после заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Напомним, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская делегация на переговорах в ОАЭ уклонилась от ответа по поводу энергетического перемирия.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны не добились уступок со стороны Украины и РФ по территориальному вопросу, однако достигли определенных договоренностей о гарантиях безопасности после войны.