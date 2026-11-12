У межах угоди щодо України: США чекають від Москви пропозиції щодо безпеки з Європою, — Axios

Американська сторона звернулася до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Москва вже тривалий час прагне укласти європейську угоду з питань безпеки, яка б обмежувала розширення НАТО.

Європейська угода щодо безпеки передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах з континентом. Про це виданню Axios повідомили два джерела, обізнані із цим питанням.

Медіа зазначає, що Москва вже багато років прагне домогтися угоди, яка б не тільки обмежувала розширення НАТО, а й скорочувала військову присутність альянсу у Східній Європі. Раніше Вашингтон відкидав вимоги Кремля, однак зараз, ймовірно, готовий їх розглянути у межах ширшої угоди про припинення вогню в Україні.

Водночас, попри можливу готовність США до такої угоди, лідери багатьох європейських країн ставляться з глибокою підозрою до ідеї.

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За даними видання, посланці президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в четвер, щоб ще раз висловити цю вимогу. Вони також прагнуть отримати згоду Путіна на те, щоб європейські представники долучилися до наступного раунду переговорів щодо України.

Також, за інформацією Axios, пропозиція США щодо укладення угоди про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією в межах домовленості про припинення війни в Україні стала ключовою темою переговорів в Абу-Дабі. Російські представники заявили, що Путін нібито почав вторгнення в Україну через те, що попередник Трампа Джо Байден не відповів на його лист 2021 року, в якому було викладено його занепокоєння щодо безпеки, повідомили обізнані джерела.

Наразі адміністрація Трампа прагне одночасно вести переговори щодо нової архітектури безпеки між Європою та Росією і щодо мирної угоди між РФ та Україною. Однак, як заявив посадовець, знайомий із позицією Білого дому, втілювати домовленості щодо безпеки американська сторона має наміри тільки після укладення угоди про завершення війни в Україні.

Нагадаємо, 11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що російська делегація на переговорах в ОАЕ ухилилася від відповіді щодо енергетичного перемир'я.

Спецпредставник США Джаред Кушнер казав, що на переговорах в Абу-Дабі сторони не досягли поступок України та РФ щодо територіального питання, проте отримали певні домовленості про гарантії безпеки після війни.