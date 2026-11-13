"Потрібен конкретний документ": Кремль вимагає письмових гарантій від НАТО

Росія знову вимагає від НАТО письмових гарантій нерозширення на схід. Про це заявив речник Кремля, після зустрічі диктатора Путіна зі спецпосланцями президента США.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва хоче бачити не лише усні запевнення, а й офіційне документальне оформлення таких домовленостей, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

"За такими важливими для нас словами мають стояти дії щодо, власне, документального оформлення нерозширення НАТО", — сказав Пєсков в інтерв'ю російському "Першому каналу".

За словами Пєскова, Росія нібито вже отримувала запевнення, що Північноатлантичний альянс не розширюватиметься на схід. Однак, як стверджує представник Кремля, згодом НАТО п'ять або шість разів приймало нових учасників.

Російська влада наполягає, що попередні усні домовленості не були дотримані, тому тепер хоче отримати письмове закріплення відповідних зобов'язань.

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Водночас твердження Москви про наявність обіцянки не розширювати НАТО на схід залишається предметом історичних і політичних суперечок. Представники альянсу заперечували, що давали Росії юридично зобов'язувальну обіцянку не приймати нових членів. Зокрема, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що такого зобов'язання альянс не брав.

Росія висувала цю вимогу ще перед вторгненням в Україну

Слід нагадати, що питання нерозширення НАТО було серед вимог Москви ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. У грудні 2021 року Росія передала США та НАТО проєкти документів про так звані гарантії безпеки. Серед запропонованих умов були обмеження подальшого розширення альянсу та його військової діяльності у Східній Європі.

У лютому 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді Москва неодноразово поверталася до вимог щодо статусу України та майбутньої архітектури безпеки в Європі.

Володимир Путін також публічно звинувачував західні країни в тому, що вони нібито не дотрималися обіцянок щодо нерозширення НАТО. Однак такі заяви відображають позицію російського керівництва і не є підтвердженням існування юридично оформленої угоди про заборону розширення альянсу.

Як вимога Кремля пов'язана з переговорами про завершення війни

Заява Пєскова пролунала після зустрічі Путіна зі спеціальними представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори відбулися в Москві 12 листопада після дводенного раунду консультацій щодо України в Абу-Дабі.

Питання європейської безпеки стало однією з центральних тем переговорного процесу. Зокрема, Вашингтон очікує від Москви нових пропозицій щодо можливої угоди про безпеку між Росією та європейськими країнами.

Як раніше писав Фокус, США очікують від Москви пропозицій щодо нової угоди про безпеку з Європою. Вашингтон розглядає це питання в межах ширшого процесу врегулювання війни в Україні.

Також ми повідомляли, що переговори в Абу-Дабі не принесли домовленостей щодо територіального питання, однак учасники обговорювали можливе залучення європейських представників до подальшого переговорного процесу.