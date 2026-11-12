"Прогресу досягнуто": спецпосланець США похвалився результатом зустрічі із Путіним

Спецпосланці США за підсумками зустрічі із Володимиром Путіним повідомили, що вдалося узгодити новий раунд тристоронніх переговорів.

У четвер, 12 листопада, у Москві відбулася зустріч спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера із Володимиром Путіним у Москві. Після перемовин американська сторона повідомила про узгодження нового раунду тристоронніх перемовин, повідомляє телеканал CNN.

Представники делегації США поспілкувалися з журналістами в московському аеропорту "Внуково" перед вильотом до Ірландії. У Дубліні мають зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, щоб поінформувати його про результати розмови в Кремлі.

Спецпосланці США про результати перемовин із Путіним

Стів Віткофф наголосив, що вдалося зафіксувати зрушення безпосередньо під час зустрічі в російській столиці.

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"Я вважаю, що прогрес був досягнутий. Я вважаю, що це сталося раніше сьогодні. Ніхто не очікував, що ми відновимо тристоронній формат в Абу-Дабі. Ми його відновили. Ба більше, домовилися про нову зустріч. Ми його перезапустили. Ми призначили нову зустріч. Це те, що хоче бачити президент Трамп", — зазначив американський посланець.

У наступному раунді перемовин братимуть участь європейські партнери

Представники США підтвердили, що до майбутніх зустрічей щодо конфлікту в Україні обов'язково долучаться представники європейських держав.

"Вони наші партнери, і для них важливо бути залученими", — сказав Стів Віткофф журналістам.

Джаред Кушнер також підкреслив змістовність проведених консультацій з російським керівництвом.

"Я вважаю, що загалом ми мали дуже повні та детальні дискусії з усіх тем, які, як я сподіваюся, стануть основою для наступних багатосторонніх дискусій", — заявив він.

Росіяни про результати зустрічі

Помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками зустрічі американської делегації та Володимира Путіна заявив, що Путін і Трамп продовжать обговорення врегулювання війни в Україні під час запланованої двосторонньої зустрічі на саміті АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва). Саміт має відбутися в китайському місті Шеньчжень (провінція Ґуандун). Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Президент США Дональд Трамп, диктатор РФ Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС.

Подарунки представникам США

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер покинули Росію не з пустими руками. Росіяни вирішили подарувати американцям пуховики з написом "Russia" на спині. Саме у такому пуховику американську делегацію зустрів в аеропорту помічник Путіна Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, раніше Путін виступив за підсумками зустрічі із представниками США. Він заявив, що йому б хотілося, щоб "мир в Україні був вічним".

Зазначимо, Віткофф та Кушнер прибули у Москву після дводенних переговорів щодо України в Абу-Дабі, які відбулись 10-11 листопада. У переговорах брали участь представники ЄС, НАТО та чотирьох країн Європи (Німеччина, Франція, Італія, Британія).