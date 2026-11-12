Пуховики з написом Russia й анекдот Януковича про тумбочку: як Путін розважав Віткоффа та Кушнера

Російський диктатор Володимир Путін під час офіційної зустрічі переказував Віткоффу та Кушнеру старий анекдот Януковича про тумбочку й гроші.

Очільник Кремля під час переговорів у Москві вирішив розважити американців старим анекдотом президента-втікача Віктора Януковича, який він інтерпретував на свій лад, повідомляє ТАСС.

Версія Путіна

Відомо, що такий самий анекдот розповідав президент-утікач Віктор Янукович у листопаді 2013 року українським журналістам.

Версія анекдота про тумбочку від Януковича

За словами Путіна, ця історія мала проілюструвати складнощі в діалозі між Росією та Європою щодо України:

"Припустимо, якогось шахрая, що збудував котеджі під Києвом, викликають до НАБУ й запитують, звідки в нього гроші", — почав Путін.

— З тумбочки! — відповідає він. — А хто поклав гроші в тумбочку? — Дружина. — А звідки вона їх взяла? — Я їй дав. — А ти звідки взяв? — З тумбочки!

"Замкнуте коло. Ось і з європейцями те саме", — поскаржився російський диктатор, але американцям смішно не було.

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Крім того, Віткоффу та Кушнеру подарували такі самі пуховики, як у переговорника Путіна, Кирила Дмитрієва — з написом "Russia" на спині.

Подарунки від росіян

Тож з Кремля американці вилетіли не з пустими руками, а з новими речами від Путіна.

Нагадаємо, що кремлівська команда Путіна неодноразова робила усе, аби приховати його низький зріст, коли він зустрічав високопосадовців на червоній доріжці. Але все пішло не так під час третього саміту Росія-Африка, де президент Мозамбіку Даніель Чапо опублікував свої фото карликового очільника Кремля. Але тепер з'явилася нова порція невдалих фото Путіна.

Раніше президент Мозамбіку показав кумедне фото Путіна, яке стало вірусним.