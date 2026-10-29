Низький Путін на червоній доріжці поруч із високими політиками: нові фото карликового диктатора
Кремлівська команда Путіна неодноразова робила усе, аби приховати його низький зріст, коли він зустрічав високопосадовців на червоній доріжці. Але все пішло не так під час третього саміту Росія-Африка, де президент Мозамбіку Даніель Чапо опублікував свої фото карликового очільника Кремля.
А після цього мережу заполонили глузування та фотожаби на російського диктатора. Після цієї історії з'явилися нові колекції фотографій, які б Кремль волів приховати, пише Daily Star.
Після курйозного випадку з президентом Мозамбіку. ЗМІ опубліковали нову серію кумедних знімків з останнього міжнародного саміту у Москві, які викрили мініатюрний зріст Путіна перед світом.
Хоча кремлівські фотографи були присутні на всіх зустрічах вони, державні ЗМІ вирішили не публікувати невдалих знімків Путіна.
Але це не зупинило міжнародні видання особливо після того, як на фото з лідером Мозамбіка, де російський диктатор виглядав карликом та був змушений різко витягнути голову вгору, щоб зустрітися поглядом, і при цьому напружено посміхнутися.
Але виявилося, що не тільки Даніель Чапо змусив Путіна нервувати через зріст. Виявляється того дня були й інші політики, які були значно вищими за президента РФ. Тож Путін на червоній доріжці постійно виглядав меншим, вітаючи високопосадовців.
Нова порція невдалих фото Путіна знову викликала хвилю насмішок у мережі.
Натомість Кремль, який показує 74-річного диктатора як "сильну людину", як повідомляється, доклав усіх зусиль, щоб уникнути публікації найнеприємніших ракурсів третього саміту "Росія-Африка", який відбувся цього тижня в Москві.
Нагадаємо, що у російському Кремлі не змогли приховати фото Володимира Путіна, де він зустрічає президента Мозамбіку Даніеля Чапо в Москві. Світлина відкрито показує карликовий зріст російського диктатора. Фотографію, яку пресслужба Кремля хотіла сховати від публіки, опублікувавв сам африканський лідер.