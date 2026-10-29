Невысокий Путин на красной дорожке рядом с высокими политиками: новые фото карликового диктатора

Кремлевская команда Путина не раз делала всё возможное, чтобы скрыть его низкий рост, когда он встречал высокопоставленных чиновников на красной дорожке. Но всё пошло не так во время третьего саммита "Россия–Африка", где президент Мозамбика Даниэль Чапо опубликовал свои фото карликового главы Кремля.

А после этого в сети появилось множество насмешек и фотомонтажей над российским диктатором. После этой истории появились новые подборки фотографий, которые Кремль предпочел бы скрыть, пишет Daily Star.

После курьезного случая с президентом Мозамбика. СМИ опубликовали новую серию забавных снимков с последнего международного саммита в Москве, которые обнажили миниатюрный рост Путина перед всем миром.

Кремль скрывает неудачные фотографии Путина Фото: Скриншот

Хотя кремлевские фотографы присутствовали на всех встречах, государственные СМИ решили не публиковать неудачные снимки Путина.

Но это не остановило международные издания, особенно после того, как появилась фотография с лидером Мозамбика, на которой российский диктатор выглядел карликом и был вынужден резко вытянуть голову вверх, чтобы встретиться взглядом, и при этом напряжённо улыбнуться.

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Рост Путина снова обсуждают: появились новые фото из Москвы Фото: Скриншот

Но оказалось, что не только Даниэль Чапо заставил Путина нервничать из-за роста. Оказалось, в тот день были и другие политики, которые были значительно выше президента РФ. Поэтому Путин на красной дорожке постоянно выглядел ниже, приветствуя высокопоставленных лиц.

Новая порция неудачных фото Путина вновь вызвала волну насмешек в сети.

В свою очередь Кремль, который представляет 74-летнего диктатора как "сильного человека", как сообщается, приложил все усилия, чтобы избежать публикации самых неприятных моментов третьего саммита "Россия-Африка", который состоялся на этой неделе в Москве.

Напомним, что в российском Кремле не смогли скрыть фотографию Владимира Путина, на которой он встречает президента Мозамбика Даниэля Чапо в Москве. Снимок откровенно демонстрирует карликовый рост российского диктатора. Фотографию, которую пресс-служба Кремля хотела скрыть от общественности, опубликовал сам африканский лидер.