LilliPutin: президент Мозамбика показал смешное фото Путина, которое стало вирусным

В российском Кремле не смогли скрыть фотографию Владимира Путина, на которой он встречает президента Мозамбика Даниэля Чапо в Москве. На снимке откровенно виден низкий рост российского диктатора.

Фотографию, которую пресс-служба Кремля хотела скрыть от общественности, опубликовал сам африканский лидер, пишет Daily Star.

"Мы находимся в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в 3-м саммите "Россия — Африка". Наше присутствие здесь отражает важность, которую мы придаем диалогу, сотрудничеству и укреплению отношений между Мозамбиком, Российской Федерацией и африканскими странами", — подписал снимки африканский лидер.

Некоторые фотографии и видеоматериалы, опубликованные делегацией Мозамбика, показывают их президента, который возвышается над Путиным во время очередной встречи.

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Но на той встрече присутствовали и кремлевские фотографы, которые, по-видимому, решили скрыть этот довольно забавный снимок, который в сети назвали LilliPutin.

Версия Кремля, в которой Путин немного выше Фото: Соцсети

Вместо этого Кремль опубликовал альтернативное фото, снятое с низкого ракурса, чтобы Путин казался выше, на котором ноги обоих лидеров тщательно вырезаны из кадра.

После публикации фотографии совсем маленького Владимира Путина, которую в Кремле отчаянно пытались скрыть, в сети появилось немало шуток. В частности, пользователи сети изображали Путина в своих мемах ещё меньше, чем раньше.

Президент Мозамбика также стал объектом насмешек в сети, появились мемы, высмеивающие его пост в социальных сетях,

В одной пародии Чапо был изображён волшебником из "Властелина колец" Гэндальфом, а крошечный кремлёвский вождь — как босой хоббит.

"Путин, видимо, чувствует себя очень неуверенно, глядя вверх".

"Пожимать руку карлику-массовому убийце. Отвратительно".

"Позор — пожимать руку современному Гитлеру. Кстати, почему он такой крошечный?".

Издание напоминает, что Путин всячески пытается скрыть свой рост, который меньше 170 см, и регулярно носит туфли на высокой платформе, чтобы добавить несколько лишних сантиметров.

А вот рост президента Мозамбика Даниэля Чапо составляет не менее 195 см, а по некоторым данным, он даже выше.

Напомним, что Путина сфотографировали, когда он проходил мимо легендарной Царь-пушки — огромного 40-тонного железного памятника истории РФ. На опубликованной фотографии сразу бросился в глаза низкий рост российского диктатора.

Кроме того, люди, которые видели российского диктатора собственными глазами, поделились подробностями о его росте и внешности.