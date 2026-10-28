LilliPutin: президент Мозамбіку показав кумедне фото Путіна, яке стало вірусним

У російському Кремлі не змогли приховати фото Володимира Путіна, де він зустрічає президента Мозамбіку Даніеля Чапо в Москві. Світлина відкрито показує карликовий зріст російського диктатора.

Фотографію, яку пресслужба Кремля хотіла сховати від публіки, опублікувавв сам африканський лідер, пише Daily Star.

"Ми перебуваємо в Москві на запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна для участі у 3-му саміті "Росія – Африка". Ця присутність відображає важливість, яку ми надаємо діалогу, співпраці та зміцненню відносин між Мозамбіком, Російською Федерацією та африканськими країнами", — підписав кадри африканський лідер.

Окремі фотографії та відеоматеріали, опубліковані делегацією Мозамбіку, показують їх президента, який височіє над Путіним під час чергової зустрічі.

Але на тій зустрічі були присутні й кремлівські фотографи, які, очевидно вирішили приховати цей доволі кумедний знімок, який у мережі назвали LilliPutin.

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Версія Кремля, де Путін трохи вищий Фото: Соцмережi

Натомість Кремль опублікував альтернативне зображення, зроблене з нижнього ракурсу, аби Путін виглядав вищим, де ноги обох лідерів ретельно обрізані з кадру.

Після публікації фотографії дуже маленького Володимира Путіна, яку у Кремлі відчайдушно намагалися приховати, у мережі з'явилося чимало жартів. Зокрема, користувачі мережі зображували Путіна у своїх мемах ще меншим, ніж раніше.

Президент Мозамбіку також став об'єктом глузувань в мережі, з'явилися меми, що висміювали його допис у соціальних мережах,

В одній пародії Чапо був зображений чарівником з "Володаря перснів" Гендальфом, а крихітний кремлівський вождь, як босий хобіт.

"Путін, мабуть, почувається дуже невпевнено, дивлячись угору".

"Потискати руку карлику-масовому вбивці. Огидно".

"Ганьба потискати руку сучасному Гітлеру. До речі, чому він такий крихітний?".

Видання нагадує, що Путін намагається всіляко приховати свій зріст, що менше 170 см, і регулярно носить туфлі на високій платформі, щоб додати кілька зайвих сантиметрів.

Натомість президента Мозамбіку Даніеля Чапо щонайменше 195 см, а деякі повідомлення свідчать про те, що він навіть ще вищий.

Нагадаємо, що Путіна сфотографували, коли він проходив повз легендарну Цар-гармату, величезну 40-тонну залізну пам'ятку історії РФ. На опублікованій світлині в очі відразу впав низький зріст російського диктатора.

Також люди, які на власні очі бачили російського диктатора, поділилися подробицями його зросту та вигляду.