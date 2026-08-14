Путін вразив своїм низьким зростом: очевидці розповіли, як він виглядає без камер

Люди, які на власні очі бачили російського диктатора, поділилися подробицями його зросту та вигляду.

Як відомо, Володимир Путін — один із найнижчих політиків у світі. Відтак, у Кремлі йдуть на різні кроки, щоб на публіці та в житті він здавався вищим. Часто можна помітити, що він носить спеціальне взуття, а оператори, які знімають президента РФ під час публічних заходів, роблять усе, щоб на фото та відео, політик мав вищий зріст. У соцмережі Threads став вірусним пост про те, як насправді виглядає глава Росії.

У мережі розповіли про зірст Путіна Фото: Скріншот

У коментарях під дописом автор якого питав в аудиторі, хто бачив Путіна наживо, юзери точно описали російського диктатора і навіть поділилися рідкісними кадрами.

"Хто бачив Володимира Путіна наживо, розкажіть, який він", — спитав користувач під ніком serjobatso.

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У мережі заговорили про зовнішність президента РФ Фото: Скріншот

У коментарях йому одразу почали відповідати люди, а також описувати особисті зустрічі з очільником Кремля.

Зріст Путіна обговорюють у мережі Фото: Скріншот

Користувачі соцмережі відзначають сірість Путіна, маленькі бігаючі очі, низький зріст. А також його постійні запізнення, як поширений спосіб приниження своїх опонентів або просто людей з яким він зустрічається.

Зріст Путіна давно обговорюють у мережі. Фото: Скріншот

Але найбільша кількість користувачів неодноразово відзначають його дуже низький зріст.

Нагадаємо, що нові фотографії з Кремля показали хворий стан російського диктатора. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.

Також російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до натовпу дітей, що стояв на тротуарі. Поруч із місцем, де зупинилася його машина, розташована заправка мережі Teboil, у якої було вимкнено табло.