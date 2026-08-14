Путин поразил своим низким ростом: очевидцы рассказали, как он выглядит без камер
Люди, которые видели российского диктатора воочию, поделились подробностями о его росте и внешности.
Как известно, Владимир Путин — один из самых низкорослых политиков в мире. Поэтому в Кремле принимают различные меры, чтобы на публике и в повседневной жизни он казался выше. Часто можно заметить, что он носит специальную обувь, а операторы, снимающие президента РФ во время публичных мероприятий, делают всё, чтобы на фото и видео политик казался выше. В соцсети Threads стал вирусным пост о том, как на самом деле выглядит глава России.
В комментариях под постом, автор которого спросил у подписчиков, кто видел Путина вживую, пользователи точно описали российского диктатора и даже поделились редкими кадрами.
"Кто видел Владимира Путина вживую, расскажите, какой он", — спросил пользователь под ником serjobatso.
В комментариях ему сразу же начали отвечать люди, а также рассказывать о личных встречах с главой Кремля.
Пользователи соцсети отмечают бледность Путина, маленькие бегающие глаза, низкий рост. А также его постоянные опоздания, которые он использует как распространенный способ унижения своих оппонентов или просто людей, с которыми он встречается.
Однако большинство пользователей неоднократно отмечают его очень низкий рост.
Напомним, что новые фотографии из Кремля продемонстрировали плохое самочувствие российского диктатора. На кадрах, которые, очевидно, редактируются перед публикацией, Путин на рабочем совещании всё равно выглядит бледным и измождённым.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время визита в Новосибирск остановил кортеж и вышел к толпе детей, стоявшей на тротуаре. Рядом с местом, где остановилась его машина, расположена заправка сети Teboil, на которой было выключено табло.