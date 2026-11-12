Пуховики с надписью "Russia" и анекдот Януковича о тумбочке: как Путин развлекал Виткоффа и Кушнера

Российский диктатор Владимир Путин во время официальной встречи пересказывал Виткоффу и Кушнеру старый анекдот Януковича о тумбочке и деньгах.

Глава Кремля во время переговоров в Москве решил развлечь американцев старым анекдотом о беглом президенте Викторе Януковиче, который он пересказал по-своему, сообщает ТАСС.

Версия Путина

Известно, что такой же анекдот рассказывал беглый президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года украинским журналистам.

Версия анекдота о тумбочке от Януковича

По словам Путина, эта история должна была проиллюстрировать сложности в диалоге между Россией и Европой по поводу Украины:

"Допустим, какого-то мошенника, построившего коттеджи под Киевом, вызывают в НАБУ и спрашивают, откуда у него деньги", — начал Путин.

— Из тумбочки! — отвечает он. — А кто положил деньги в тумбочку? — Жена. — А откуда она их взяла? — Я ей дал. — А ты откуда взял? — Из тумбочки!

"Замкнутый круг. Вот и с европейцами то же самое", — пожаловался российский диктатор, но американцам было не до смеха.

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Кроме того, Виткоффу и Кушнеру подарили такие же пуховики, как у переговорщика Путина, Кирилла Дмитриева, — с надписью "Russia" на спине.

Подарки от россиян

Таким образом, американцы улетели из Кремля не с пустыми руками, а с новыми подарками от Путина.

Напомним, что кремлевская команда Путина не раз делала всё, чтобы скрыть его низкий рост, когда он встречал высокопоставленных чиновников на красной дорожке. Но всё пошло не так во время третьего саммита "Россия–Африка", где президент Мозамбика Даниэль Чапо опубликовал свои фото карликового главы Кремля. Но теперь появилась новая порция неудачных фото Путина.

Ранее президент Мозамбика опубликовал забавное фото Путина, которое стало вирусным.