"Достигнут прогресс": специальный посланник США похвастался результатами встречи с Путиным

Спецпосланцы США по итогам встречи с Владимиром Путиным сообщили, что удалось согласовать новый раунд трехсторонних переговоров.

В четверг, 12 ноября, в Москве состоялась встреча специальных посланников США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. По итогам переговоров американская сторона сообщила о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров, сообщает телеканал CNN.

Представители делегации США пообщались с журналистами в московском аэропорту "Внуково" перед вылетом в Ирландию. В Дублине они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах беседы в Кремле.

Спецпосланцы США о результатах переговоров с Путиным

Стив Виткофф подчеркнул, что удалось зафиксировать сдвиг непосредственно во время встречи в российской столице.

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"Я считаю, что прогресс был достигнут. Я считаю, что это произошло сегодня утром. Никто не ожидал, что мы возобновим трехсторонний формат в Абу-Даби. Мы его возобновили. Более того, договорились о новой встрече. Мы его запустили заново. Мы назначили новую встречу. Это то, что хочет видеть президент Трамп", — отметил американский посланник.

В следующем раунде переговоров примут участие европейские партнеры

Представители США подтвердили, что к предстоящим встречам по поводу конфликта в Украине обязательно присоединятся представители европейских государств.

"Они наши партнеры, и для них важно участвовать в этом процессе", — сказал Стив Виткофф журналистам.

Джаред Кушнер также подчеркнул конструктивный характер проведенных консультаций с российским руководством.

"Я считаю, что в целом у нас состоялись очень исчерпывающие и подробные дискуссии по всем темам, которые, как я надеюсь, станут основой для последующих многосторонних обсуждений", — заявил он.

Россияне о результатах встречи

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встречи американской делегации и Владимира Путина заявил, что Путин и Трамп продолжат обсуждение урегулирования войны в Украине в ходе запланированной двусторонней встречи на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества). Саммит должен состояться в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент США Дональд Трамп, диктатор РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС.

Подарки представителям США

Спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер покинули Россию не с пустыми руками. Россияне решили подарить американцам пуховики с надписью "Russia" на спине. Именно в таком пуховике американскую делегацию встретил в аэропорту помощник Путина Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее Путин выступил по итогам встречи с представителями США. Он заявил, что ему хотелось бы, чтобы "мир в Украине был вечным".

Отметим, что Виткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, которые состоялись 10–11 ноября. В переговорах принимали участие представители ЕС, НАТО и четырёх европейских стран (Германия, Франция, Италия, Великобритания).