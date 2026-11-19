Президент Франції Емманюель Макрон 19 листопада закликав знову порушити питання вступу України до НАТО. На його думку, членство України в Альянсі може стати важливим елементом довгострокової безпеки Європи.

Про свою позицію французький президент заявив на пресконференції в Берліні за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", інформує "Радіо Свобода". За словами Макрона, нинішня ситуація та максималістські вимоги Москви створюють підстави знову обговорити перспективу членства України в Північноатлантичному альянсі.

"У нинішніх умовах, коли ми стикаємося з максималістськими позиціями Росії, потрібно знову порушити питання членства України в НАТО. Саме це я запропонував кілька днів тому. Зараз для цього слушний момент", — сказав він.

Макрон нагадав, що питання вступу України до Альянсу відклали в першій половині 2022 року, коли обставини були іншими. Тепер, на його думку, до нього потрібно повернутися в контексті формування повоєнної системи безпеки.

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Французький президент пояснив свою позицію тим, що після завершення війни Україна матиме потужне озброєння та численну армію. Він вважає, що її присутність у НАТО відповідатиме інтересам довгострокової безпеки Європи.

Які гарантії безпеки для України обговорюють партнери

Макрон також заявив, що зміст гарантій безпеки для України остаточно узгодили ще в січні 2026 року за участю представників США. За його словами, передбачений план включає підтримку української армії в наступні роки. Крім того, після встановлення миру на території України можуть розгорнути сили країн "Коаліції охочих" — подалі від лінії фронту.

"Ця схема залишається чинною. Саме вона забезпечує нашу безпеку", — зазначив Макрон.

Президент України Володимир Зеленський, який також брав участь у зустрічі в Берліні, назвав членство в НАТО найкращою гарантією безпеки для України та Європи. Він наголосив, що українська армія, бойовий досвід і технології можуть посилити обороноздатність Альянсу.

Фокус уже розповідав, що під час переговорів США пропонували Україні розглянути виведення військ із Донбасу в обмін на членство в НАТО.

Також ми писали, що Росія домагається від НАТО письмових гарантій щодо нерозширення Альянсу на схід. У Кремлі наполягають на перегляді безпекових домовленостей, однак представники НАТО раніше заперечували, що брали на себе юридичні зобов'язання не приймати нових членів.