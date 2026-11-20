Хвилю критики в Конгресі США та серед європейських союзників викликала тристороння зустріч у Шеньчжені. Республіканці називають великою помилкою домовленості про збільшення постачання російських енергоносіїв, а про Україну в підсумковій заяві Білого дому не згадали взагалі.

Домовленості Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним розкритикували у його власній партії. Низка конгресменів-республіканців виступила проти згоди на збільшення постачання енергоносіїв. Про це пише Politico.

Така угода, на їхню думку, здатна посилити позиції Москви й послабити протидію російській агресії. Окремі республіканці назвали її "великою помилкою", яка до того ж не допоможе знизити ціни на пальне. Доходи від експорту Росія використовує, щоб фінансувати війну.

"Якщо хтось і зможе щось змінити, то це демократична більшість, яка має використати важелі впливу. Сподіваюся, вони скористаються всіма можливостями, щоб скасувати винятки Трампа про мита на російські нафту й газ", – заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

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Сенаторка-республіканка Синтія Ламміс застерегла про інший ризик. Допуск на ринок значних обсягів російського пального може зрештою "знизити стимули для розвитку нафтопереробних потужностей у США".

У повідомленні за підсумками зустрічі не згадали ні Україну, ні пропозицію щодо миру. Із заяв трьох лідерів також не видно, що Трамп вимагав припинити російську агресію.

Не порушував він, за даними видання, і питання ролі Китаю в підтримці війни. Ідеться про експорт компонентів, потрібних російському військово-промисловому комплексу.

Союзники України стурбовані тим, що відбувалося за зачиненими дверима під час цієї історичної зустрічі. У Конгресі великою помилкою назвали й "Декларацію про мир", яку ухвалили лідери трьох держав.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами поставив під сумнів доцільність подальшої багатомільярдної військової допомоги Україні. Дзвінок відбувся за кілька годин після його зустрічі з Путіним у Шеньчжені.

Також повідомлялося, що цей телефонний контакт стався на тлі зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні. Європейські партнери обговорювали подальшу підтримку Києва, гарантії безпеки та участь Європи в переговорах про завершення війни. У європейських столицях побоюються, що домовленості великих держав можуть вплинути на майбутнє України без урахування позиції Києва.