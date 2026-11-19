Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами поставив під сумнів доцільність подальшої багатомільярдної військової допомоги Україні. Дзвінок відбувся за кілька годин після зустрічі Трампа з Путіним у Шеньчжені.

Про розмову повідомило видання Politico. За даними журналістів, Трамп несподівано зателефонував на закриту зустріч європейських союзників Києва, яка проходила в Берліні в межах роботи "Коаліції охочих".

Президент США телефонував із борту літака Air Force One. За інформацією Politico, Трамп різко висловився щодо витрат європейських країн на підтримку України та поставив під сумнів необхідність подальшого фінансування військової допомоги Києву.

Видання посилається на чотирьох європейських посадовців, обізнаних із перебігом розмови. Троє з них розповіли, що американський президент скептично поставився до подальшого надання Україні мільярдів доларів через "Коаліцію охочих".

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Один із чиновників зазначив, що Трамп говорив про велику кількість загиблих у війні та значні кошти, які витрачають на її продовження. За його словами, президент США закликав партнерів припинити фінансування війни, наголошуючи на можливості заощадити гроші.

Трамп вважає, що Путін готовий до переговорів

Під час телефонної розмови Трамп також заявив європейським лідерам, що Путін нібито серйозно налаштований на мирні переговори та готовий до укладення угоди щодо України. Цю позицію американського президента підтвердив один зі співрозмовників Politico.

Білий дім на момент публікації матеріалу офіційно не коментував телефонний дзвінок.

Чому розмова Трампа викликала занепокоєння в Європі

Телефонний контакт відбувся на тлі зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні. Європейські партнери України обговорювали подальшу підтримку Києва, гарантії безпеки та участь Європи в переговорах про завершення війни.

Ситуація ускладнюється тим, що перед цим Трамп провів переговори з Путіним і Сі Цзіньпіном без участі України та європейських лідерів. У європейських столицях побоюються, що домовленості великих держав можуть вплинути на майбутнє України без належного врахування позиції Києва, пише видання.

Фокус раніше писав, що спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив про згоду РФ на гарантії безпеки для України на кшталт 5 статті НАТО.

Також ми повідомляли, що після зустрічі "Коаліції охочих" Фрідріх Мерц допустив можливість поступового скасування частини санкцій проти Росії — за умови припинення вогню та виконання Москвою певних вимог.