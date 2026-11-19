Зустріч Путіна, Трампа та Сі у Шеньчжень була гарною фотосесією і ніяк не вплине на переговори щодо України, заявив Мерц. Посадовець допустив, що з РФ можуть поступово знімати санкції.

Увечері 19 листопада федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц першим виступив після зустрічі "коаліції охочих" у Берліні. Партнери України запевнили, що й далі підтримуватимуть українців, щоб спинити російську агресію. Зі слів Мерца, якщо РФ ітиме на поступки під час мирних переговорів, то можуть скасувати частину санкцій. Серед умов для такого рішення — припинення вогню. Крім того, ідеться про єдину допустимі територіальні поступки — це зупинка боїв на лінії розмежування.

Переговори щодо України — виступ Мерца у Берліні 19 листопада

"Вихідною точкою територіальних домовленостей повинна бути так звана лінія зіткнення. Україна повинна мати змогу йти європейським шляхом. Вона повинна розраховувати на допомогу у відбудові. І у відповідь можливе поступове скасування санкцій, пов'язане з певними умовами, і після припинення вогню", — сказав Мерц.

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Федеральний канцлер Німеччини першим виступив після саміту "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада. З його слів, на саміт прибуло близько 40 делегацій з Європи та інших частин світу. І мета усіх учасників — справедливий мир в Україні та безпека у Європі та світі. Мерц показав уламок Берлінської стіни, згадав про Ялту, на якій у 1945 році три держави поділили зони впливу, та заявив, що "ми ніколи знову не хочемо жити в поділеній Європі".

"Сьогодні ми кажемо: "Президент Путін, закінчте війну в Україні й давай разом шукати дипломатичних рішень". Зустріч у Шеньчжені очевидно була передусім фотосесією. А ми сьогодні на саміті домовились досягати трьох цілей, що робить наш меседж більш переконливим", — заявив посадовець.

Серед основних тез Мерца — сильна підтримка Україні у 2027 році, надання допомоги ЄС у розмірі 45 млрд євро, чітка ідея миру, яка полягає у тому, що РФ повинна скласти зброю та укласти мир.

"Ці переговори повинні об'єднати Україну, Росію, США і Європу. Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща й Італія будуть говорити від імені Європи. Ми будемо орієнтуватися на чіткі принципи, щодо яких сьогодні панувала єдність. Метою є суверенна Україна в безпечній Європі", — підсумував Мерц.

Переговори щодо України — дії "коаліції охочих"

Зазначимо, Фокус писав про появу "коаліції охочих", ідею якої озвучив президент Франції Емманюель Макрон у 2024 році. Згідно з першим задумом, члени коаліції мали надіслати невеликі військові контингенти в Україну для виконання небойових місій. У відповідь РФ пригрозила, що західні війська стануть законною ціллю: станом на сьогодні "коаліція охочих" — це група країн, які надають допомогу Україні. Попередня зустріч членів спільноти відбулась у Парижі у лютому 2026 року. У листопаді французькі посадовці офіційно визнали, що невелика група військових справді перебуває на українській території.

Нагадуємо, 18-19 листопада в Китаї відбулась зустріч Трампа, Путіна та Сі: про що ідеться у фінальній заяві.