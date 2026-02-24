У Києві почалась зустріч "коаліції охочих": заяви Британії, Франції, Німеччини про "швидкий мир"

Вдень 24 лютого 2026 року у Києві почалась зустріч лідерів країн, які долучились до коаліції охочих. Перші два відкриті виступи перед відкритою частиною — це онлайн-заяви прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Які питання зачепили очільники країн, які допомагають Україні у боротьбі з Російською Федерацією?

Три європейських політики дистанційно долучились до засідання коаліції охочих, яке організували з нагоди четвертої річниці вторгнення РФ в Україну. Під час онлайн-трансляції спершу пролунали відкриті публічні заяви, потім учасники перейшли до закритої частини. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що головний акцент на сьогодні робиться на системі ППО, і повідомив, що два дні тому прибула половина обіцяних ракет, у тому числі PAC-2 та PAC-3 для системи Patriot.

Коаліція охочих на річниці 24 лютого 2026 року

Основні тези виступів топполітиків Європи.

Кір Стармер перелічив чотири напрямки, на яких слід зосередитись членам групи підтримки України. З його слів, найперше — відзначити четверту річницю боротьби українців, далі — змістити наратив з позиції "РФ перемагає" та "РФ заплатила 500 тис. солдатів за 1% території України і руйнує власну економіку". Крім того, слід продовжувати надавати Україні військову допомогу і думати про відновлення після війни. Ще один важливий пункт — наголошення на "справедливому та тривалому мирі", який настане лише з врахуванням думок українців та дотримання міжнародних законів про непорушність кордонів.

Емманюель Макрон найперше заявив про "скептичне налаштування" щодо сподівань на швидкий мир, оскільки позиція РФ та Путіна поки незмінна. На думку очільника Франції, слід посилити тиск на Кремль та допомагати Україні.

Фрідріх Мерц пояснив, що не міг приїхати в Київ через поважні причини, подякував Україні за те, що вона своїми жертвами допомагає світу. Канцлер наголосив, що потрібно узгодити міцні та швидкі гарантії, які не дозволять росіянам подумати про нову агресію.

Новина доповнюється…