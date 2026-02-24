В Киеве началась встреча "коалиции желающих": заявления Британии, Франции, Германии о "скором мире"

Днем 24 февраля 2026 года в Киеве началась встреча лидеров стран, которые присоединились к коалиции желающих. Первые два открытых выступления перед открытой частью — это онлайн-заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. Какие вопросы затронули руководители стран, которые помогают Украине в борьбе с Российской Федерацией?

Три европейских политика дистанционно присоединились к заседанию коалиции желающих, которое организовали по случаю четвертой годовщины вторжения РФ в Украину. Во время онлайн-трансляции сначала прозвучали открытые публичные заявления, затем участники перешли к закрытой части. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что главный акцент на сегодня делается на системе ПВО, и сообщил, что два дня назад прибыла половина обещанных ракет, в том числе PAC-2 и PAC-3 для системы Patriot.

Коалиция желающих на годовщине 24 февраля 2026 года

Основные тезисы выступлений топ-политиков Европы.

Кир Стармер перечислил четыре направления, на которых следует сосредоточиться членам группы поддержки Украины. По его словам, прежде всего — отметить четвертую годовщину борьбы украинцев, далее — сместить нарратив с позиции "РФ побеждает" и "РФ заплатила 500 тыс. солдат за 1% территории Украины и разрушает собственную экономику". Кроме того, следует продолжать оказывать Украине военную помощь и думать о восстановлении после войны. Еще один важный пункт — акцент на "справедливом и длительном мире", который наступит только с учетом мнений украинцев и соблюдения международных законов о нерушимости границ.

Эмманюэль Макрон прежде всего заявил о "скептическом настрое" относительно надежд на скорый мир, поскольку позиция РФ и Путина пока неизменна. По мнению главы Франции, следует усилить давление на Кремль и помогать Украине.

Фридрих Мерц объяснил, что не мог приехать в Киев по уважительным причинам, поблагодарил Украину за то, что она своими жертвами помогает миру. Канцлер подчеркнул, что нужно согласовать прочные и быстрые гарантии, которые не позволят россиянам подумать о новой агрессии.

