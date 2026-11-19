Встреча Путина, Трампа и Си в Шэньчжэне стала удачной фотосессией и никак не повлияет на переговоры по Украине, заявил Мерц. Чиновник допустил, что санкции в отношении РФ могут постепенно сниматься.

Вечером 19 ноября федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц первым выступил после встречи "коалиции желающих" в Берлине. Партнеры Украины заверили, что и впредь будут поддерживать украинцев, чтобы остановить российскую агрессию. По словам Мерца, если РФ пойдет на уступки в ходе мирных переговоров, то часть санкций может быть отменена. Среди условий для такого решения — прекращение огня. Кроме того, речь идет о единственной допустимой территориальной уступке — это прекращение боевых действий на линии разграничения.

Переговоры по Украине — выступление Мерца в Берлине 19 ноября

"Отправной точкой территориальных договоренностей должна стать так называемая линия соприкосновения. Украина должна иметь возможность идти по европейскому пути. Она должна рассчитывать на помощь в восстановлении. И в ответ возможно постепенное снятие санкций, связанное с определенными условиями, и после прекращения огня", — сказал Мерц.

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Федеральный канцлер Германии первым выступил после саммита "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября. По его словам, на саммит прибыло около 40 делегаций из Европы и других частей мира. И цель всех участников — справедливый мир в Украине и безопасность в Европе и мире. Мерц показал обломок Берлинской стены, вспомнил о Ялте, где в 1945 году три государства разделили зоны влияния, и заявил, что "мы никогда больше не хотим жить в разделенной Европе".

"Сегодня мы говорим: "Президент Путин, положите конец войне в Украине и давайте вместе искать дипломатические решения". Встреча в Шэньчжэне, очевидно, была прежде всего фотосессией. А мы сегодня на саммите договорились достичь трех целей, что делает наш посыл более убедительным", — заявил чиновник.

Среди основных тезисов Мерца — решительная поддержка Украины в 2027 году, предоставление помощи со стороны ЕС в размере 45 млрд евро, четкая концепция мира, заключающаяся в том, что РФ должна сложить оружие и заключить мир.

"Эти переговоры должны объединить Украину, Россию, США и Европу. Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия будут выступать от имени Европы. Мы будем руководствоваться четкими принципами, по которым сегодня царило единодушие. Цель — суверенная Украина в безопасной Европе", — подытожил Мерц.

Переговоры по Украине — действия "коалиции желающих"

Отметим, что Фокус писал о появлении "коалиции желающих", идею которой озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон в 2024 году. Согласно первоначальному замыслу, члены коалиции должны были направить небольшие военные контингенты в Украину для выполнения небоевых миссий. В ответ РФ пригрозила, что западные войска станут законной целью: на сегодняшний день "коалиция желающих" — это группа стран, оказывающих помощь Украине. Предыдущая встреча членов сообщества состоялась в Париже в феврале 2026 года. В ноябре французские чиновники официально признали, что небольшая группа военных действительно находится на украинской территории.

Напоминаем, что 18–19 ноября в Китае состоялась встреча Трампа, Путина и Си: о чем говорится в итоговом заявлении.