Надавить на Кремль. Зачем Макрон создает международную военную коалицию для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов в Украину для обучения украинских солдат. Каким образом такое решение союзников может повлиять на общую военно-политическую атмосферу, выяснял Фокус.

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О том, что Эманнюэль Макрон инициирует создание международной коалиции военных инструкторов для их отправки непосредственно в Украину, со ссылкой на дипломатические источники сообщает Le Monde

"Отправка французских и европейских инструкторов в Украину может быть вопросом недель, а то и дней. По нашей информации, французские власти пытаются создать коалицию из желающих стран для подготовки украинских военных, находящихся в осаде российской армии", — отмечает французское издание.

Источники Le Monde прогнозируют, что консультации по этому вопросу могут значительно ускориться уже в ближайшее время "с целью возможного объявления во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии 6 и 7 июня".

Отдельно отмечается, что вопрос отправки инструкторов в Украину значился среди тем обсуждений Макрона во время недавней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, хотя публично оба лидера об этом не заявляли.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены в том, что вероятная "коалиция Макрона" будет играть не только военную, но и политическую роль.

Европейцы потихоньку варят "русскую лягушку"

"На самом деле международные инструкторы, которые готовят наших военных, давно есть в Украине, но очень важно, что сейчас об этом может быть объявлено публично. Это свидетельствует об определенном дипломатически-военном давлении наших партнеров на РФ накануне Глобального саммита мира в Швейцарии. Отсюда же, кстати "растут ноги" и у разговоров о разрешении бить иностранным оружием по российской территории", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Александр Кочетков.

По его убеждению, таким образом Макрон, а также представители других стран-членов НАТО, "которые не хотят объявлять войну РФ", пытаются "потихоньку варить российскую лягушку, постепенно повышая температуру и усиливая тем самым позиции Украины".

"Введение в Украину инструкторов из разных стран — это один из промежуточных шагов по не участию, но большей интегрированности стран НАТО в российско-украинскую войну. Это очень и очень позитивный шаг. Где именно будут находиться эти инструкторы — неизвестно, поэтому Россия будет вынуждена либо идти на риск эскалации и обострения со странами НАТО, либо определенным образом сворачивать свою ракетную активность. Таким образом, накануне Саммита мира создаются условия, чтобы РФ все же реально начала конструктивный разговор о прекращении агрессии, потому что в противном случае последствия для нее будут, мягко говоря, невеселые. Вот что сейчас пытается создать Европа и Макрон, в частности", — заключает Александр Кочетков.

Макрон затеял интересную игру, которой боится РФ

Создание международной коалиции военных инструкторов — это достаточно серьезный вызов для России, констатирует в разговоре с Фокусом исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Россия заявляет, что, мол, даже при присутствии в Украине международных военных инструкторов продолжит наносить удары, но вот решится ли — это большой вопрос. Я убежден, что когда здесь появятся иностранные военные, которые будут готовить украинских воинов, Россию предупредят о локации, чтобы не было старых игр про "их там нет" и они ничего, мол, не знали. В случае же, если туда прилетит, то будет серьезная эскалация со стороны Путина, которая станет карт-бланшем для всех других стран по поднятию ставок", — отмечает эксперт.

По его мнению, решение о присутствии международных военных в Украине, очевидно должна принять Верховная Рада и ее соответствующее решение должно быть размытым, "для того, чтобы дать военно-политическому руководству страны возможность быстрого обращения к союзникам о введении дополнительных частей и т.д.".

Подчеркнув, что с политической точки зрения инициатива господина Макрона — "это достаточно интересная игра, которой боится Россия", Александр Леонов констатировал следующее: "Еще один важный нюанс заключается в том, что под этих инструкторов будут модернизированы учебные центры, в том числе, за счет тех стран, которые будут отправлять к нам своих людей. Вся эта инфраструктура будет оставаться в Украине и это, как по мне, может решить одну из ключевых проблем мобилизации. Многие люди, которые в принципе готовы мобилизоваться, как показывает социология, опасаются некачественной подготовки. А подготовка нашими западными союзниками по всем протоколам с привлечением уже наших военных, которые перенимают современный боевой опыт, мне кажется, может определенным образом снять эти опасения".

У инициативы Макрона появится немало оппонентов

Создание международной коалиции военных инструкторов — это, среди прочего, важное политическое решение, потому что это станет первым решением относительно официального присутствия войск НАТО после начала полномасштабной войны на территории Украины, подчеркивает в разговоре с Фокусом политолог Петр Олещук.

По убеждению эксперта, это может стать важным прецедентом для будущего расширения подобного присутствия.

"На данном же этапе важен сам по себе прецедент. Остается лишь дождаться, чтобы это было воплощено в жизнь, поскольку, вне всякого сомнения, у этой инициативы Макрона появится немало оппонентов, которые будут говорить, что этого, мол, нельзя делать ни при каких обстоятельствах и т.п.", — замечает Петр Олещук.

На просьбу Фокуса смоделировать ситуацию, спрогнозировав вероятную реакцию союзников на ракетный прилет в локационную точку международных инструкторов, политолог ответил следующим образом: "Думаю, варианты при такой ситуации будут рассматриваться самые разные. Однако, подозреваю, что озвученная недавно инициатива по закрытию части Украины натовским ПВО может быть присоединена к кейсу международных инструкторов".

По замыслу Франции, как отмечает Le Mondе, сначала в Украину прибудут "несколько сотен специалистов из нескольких стран" для подготовки саперов или "даже помощи в обучении новой моторизованной бригады".

Как ожидается, к инициативе Парижа уже в начале могут пристать некоторые страны Балтии, а также Великобритания.