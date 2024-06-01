Натиснути на Кремль. Навіщо Макрон створює міжнародну військову коаліцію для України

Президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів в Україну для навчання українських солдатів. Яким чином таке рішення союзників може вплинути на загальну військово-політичну атмосферу, з’ясовував Фокус.

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Про те, що Еманнюель Макрон ініціює створення міжнародної коаліції військових інструкторів для їх відправлення безпосередньо в Україну, з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє Le Monde

"Відправка французьких і європейських інструкторів в Україну може бути питанням тижнів, а то й днів. За нашою інформацією, французька влада намагається створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових, які перебувають в облозі російської армії", — зауважує французьке видання.

Джерела Le Monde прогнозують, що консультації з цього питання можуть значно прискоритися вже ближчим часом "з метою можливого оголошення під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня".

Окремо зазначається, що питання відправлення інструкторів в Україну значилося серед тем обговорень Макрона під час нещодавньої зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем, хоча публічно обидва лідери про це не заявляли.

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані в тому, що ймовірна "коаліція Макрона" відіграватиме не лише військову, а й політичну роль.

Європейці потихеньку варять "російську жабу"

"Насправді міжнародні інструктори, які готують наших військових, давно є в Україні, але дуже важливо, що зараз про це може бути оголошено публічно. Це свідчить про певний дипломатично-воєнний тиск наших партнерів на РФ напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії. Звідси ж, до речі "ростуть ноги" і у розмов про дозвіл бити іноземною зброєю по російській території", — зазначає у розмові з Фокусом політолог Олександр Кочетков.

На його переконання, таким чином Макрон, а також представники інших країн-членів НАТО, "які не хочуть оголошувати війну РФ", намагаються "потихенько варити російську жабу, поступово підвищуючи температуру і посилюючи тим самим позиції України".

"Введення в Україну інструкторів з різних країн — це один з проміжних кроків щодо не участі, але більшої інтегрованості країн НАТО в російсько-українську війну. Це дуже і дуже позитивний крок. Де саме перебуватимуть ці інструктори -невідомо, тому Росія буде змушена або йти на ризик ескалації та загострення з країнами НАТО, або певним чином згортати свою ракетну активність. Таким чином, напередодні Саміту миру створюються умови, щоб РФ все ж таки реально розпочала конструктивну розмову про припинення агресії, бо в інакшому випадку наслідки для неї будуть, м’яко кажучи, невеселі. Ось що наразі намагається створити Європа і Макрон, зокрема", — підсумовує Олександр Кочетков.

Макрон затіяв цікаву гру, якої боїться РФ

Створення міжнародної коаліції військових інструкторів — це достатньо серйозний виклик для Росії, констатує у розмові з Фокусом виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Росія заявляє, що, мовляв, навіть при присутності в Україні міжнародних військових інструкторів продовжить наносити удари, але ось чи наважиться — це велике питання. Я переконаний, що коли тут з’являться іноземні військові, які готуватимуть українських вояків, Росію попередять про локації, щоб не було старих ігор про "их там нет" і вони нічого, мовляв, не знали. У разі ж, якщо туди прилетить, то буде серйозна ескалація з боку Путіна, яка стане карт-бланшем для всіх інших країн щодо підняття ставок", — наголошує експерт.

На його думку, рішення про присутність міжнародних військових в Україні, вочевидь має ухвалити Верховна Рада і її відповідне рішення повинно бути розмитим, "для того, щоб дати військово-політичному керівництву країни можливість швидкого звернення до союзників про введення додаткових частин, тощо".

Наголосивши на тому, що з політичної точки зору ініціатива пана Макрона — "це достатньо цікава гра, якої боїться Росія", Олександр Леонов констатував наступне: "Ще один важливий нюанс полягає в тому, що під цих інструкторів будуть модернізовані навчальні центри, в тому числі, за рахунок тих країн, які відправлятимуть до нас своїх людей. Вся ця інфраструктура залишатиметься в Україні і це, як на мене, може вирішити одну із ключових проблем мобілізації. Багато людей, які в принципі готові мобілізуватися, як показує соціологія, побоюються неякісної підготовки. А підготовка нашими західними союзниками по усім протоколам з залученням вже наших військових, які переймають сучасний бойовий досвід, мені здається, може певним чином зняти ці побоювання".

У ініціативи Макрона з’явиться чимало опонентів

Створення міжнародної коаліції військових інструкторів — це, серед іншого, важливе політичне рішення, тому що це стане першим рішенням щодо офіційної присутності військ НАТО після початку повномасштабної війни на території України, підкреслює у розмові з Фокусом політолог Петро Олещук.

На переконання експерта, це може стати важливим прецедентом для майбутнього розширення подібної присутності.

"На даному ж етапі важливий сам по собі прецедент. Залишається лише дочекатися, щоб це було втілено в життя, оскільки, поза всяким сумнівом, у цієї ініціативи Макрона з’явиться чимало опонентів, які будуть казати, що цього, мовляв, не можна робити за жодних обставин і т.п.", — зауважує Петро Олещук.

На прохання Фокусу змоделювати ситуацію, спрогнозувавши ймовірну реакцію союзників на ракетний приліт у локаційну точку міжнародних інструкторів, політолог відповів наступним чином: "Думаю, варіанти при такій ситуації розглядатимуться найрізноманітніші. Проте, підозрюю, що озвучена нещодавно ініціатива щодо закриття частини України натівським ППО може бути приєднана до кейсу міжнародних інструкторів".

За задумом Франції, як зазначає Le Mondе, спершу до України прибудуть "кілька сотень фахівців з кількох країн" задля підготовки саперів або "навіть допомоги у навчанні нової моторизованої бригади".

Як очікується, до ініціативи Парижа вже на початках можуть пристати деякі країни Балтії, а також Велика Британія.