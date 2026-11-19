Будут наращивать производство нефтепродуктов: США, Китай и РФ приняли декларацию о мире (полный текст)
В документе отмечается, что все три страны планируют работать "на благо всех стран", в частности, они намерены увеличить производство нефтепродуктов.
Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и диктатор РФ Владимир Путин приняли декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне.
Об этом сообщило официальное государственное информационное агентство Китайской Народной Республики "Синьхуа".
По информации агентства, документ предусматривает, в частности, следующие положения:
- Лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её ни в коем случае нельзя начинать;
- Россия, Китай и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия;
- Стороны заявили, что Международный уголовный суд и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями;
- Лидеры подчеркнули фундаментальное значение соблюдения иммунитетов должностных лиц государств;
- Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов;
- Три страны выступили за реформирование ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.
На данный момент об этих положениях известно из сообщения российского информационного агентства.
Напомним, Фокус писал, что сокращение ядерных арсеналов и завершение войны в Украине стали темами трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры в Шэньчжэне лидеры провели за столом втроем, без советников, а в Кремле заявляли, что на беседу отводили не более часа.
Кроме того, мы писали, что китайский лидер призвал три великие державы сделать всё возможное, чтобы предотвратить ядерную войну, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.