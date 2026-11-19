В документе отмечается, что все три страны планируют работать "на благо всех стран", в частности, они намерены увеличить производство нефтепродуктов.

Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и диктатор РФ Владимир Путин приняли декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщило официальное государственное информационное агентство Китайской Народной Республики "Синьхуа".

По информации агентства, документ предусматривает, в частности, следующие положения:

Лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её ни в коем случае нельзя начинать;

Россия, Китай и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия;

Стороны заявили, что Международный уголовный суд и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями;

Лидеры подчеркнули фундаментальное значение соблюдения иммунитетов должностных лиц государств;

Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов;

Три страны выступили за реформирование ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.

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Декларация о мире, принятая по итогам трехсторонних переговоров Фото: Xinhua Fu

На данный момент об этих положениях известно из сообщения российского информационного агентства.

Напомним, Фокус писал, что сокращение ядерных арсеналов и завершение войны в Украине стали темами трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры в Шэньчжэне лидеры провели за столом втроем, без советников, а в Кремле заявляли, что на беседу отводили не более часа.

Кроме того, мы писали, что китайский лидер призвал три великие державы сделать всё возможное, чтобы предотвратить ядерную войну, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.