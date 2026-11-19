Сокращение ядерных арсеналов и прекращение войны в Украине стали темами трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры в Шэньчжэне лидеры провели за столом втроём, без советников, а в Кремле заявляли, что на беседу отводили не более часа.

Дональд Трамп увидел в трехсторонней встрече уникальную возможность обсудить сокращение ядерных арсеналов. Переговоры с участием президента США, Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает CNN.

Перед началом закрытой части встречи американский президент заявил, что для него большая честь находиться рядом с двумя другими лидерами. США, Россия и Китай, как крупнейшие ядерные державы мира, по его мнению, обладают уникальной возможностью обсуждать вопросы сокращения арсеналов и угрозы их применения.

Что говорили о войне в Украине

Отдельной темой Трамп назвал войну России против Украины — именно ей, по его словам, была посвящена большая часть предыдущего длительного разговора с Путиным.

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"И я думаю, что дело сдвигается с мертвой точки; полагаю, он — и, надеюсь, другая сторона тоже — хотел бы, чтобы эта война закончилась", — сказал он.

Путин высказался более осторожно. По его словам, у этих трех стран много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, "в частности, конечно, и конфликта в Украине". Также он заявил, что Россия, Китай и США способны укрепить глобальную стабильность благодаря конструктивному сотрудничеству, и предложил обсудить вопросы энергетической безопасности.

Что сказал Си Цзиньпин

Китайский лидер призвал США и Россию "показать пример" остальному миру. Современный мир, по его словам, уже не является "совокупностью разрозненных островов" — человечество живет в единой "глобальной деревне", где "судьбы всех людей взаимосвязаны", поэтому на такие страны ложится "особая ответственность".

В последние годы Пекин, добавил Си Цзиньпин, продвигает модель отношений между великими державами, которая "характеризуется мирным сосуществованием, общей стабильностью и сбалансированным развитием и приносит пользу как самим участникам, так и миру в целом".

Как проходила встреча

По данным Центрального телевидения Китая, за столом переговоров лидеры сидели одни. В Кремле сообщали, что на трехстороннюю беседу отвели не более часа.

Трамп затронул три темы — контроль над ядерным оружием, войну в Иране и войну России против Украины, в то время как в МИД Китая говорили о глобальном мире и стратегической стабильности. Отдельно американский президент заявил, что Международный уголовный суд "вышел из-под контроля".

Лидеры не сделали никаких заявлений для прессы по итогам встречи. Кортеж Дональда Трампа отправился в аэропорт Шэньчжэня уже через семь минут после завершения трехсторонних переговоров – около 11:57 по киевскому времени, сообщает The Guardian.

Встреча лидеров завершилась, сообщает Reuters. На момент публикации стороны не обнародовали её итоги.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита АТЭС. Перед переговорами американский президент назвал китайского лидера другом, а в Кремле тем временем сообщили, что главной темой его отдельной встречи с Владимиром Путиным была именно Украина.

Также сообщалось, что Трамп начал встречу с Путиным в Китае, выразив надежду на плодотворные переговоры и заявив, что они принесут "много хорошего". В начале он представил российского президента как своего "хорошего друга", с которым у них уже много лет складываются "прекрасные отношения".

Кроме того, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые за последние годы провела беседу с Владимиром Путиным — это первые переговоры японского лидера с главой РФ с начала полномасштабной войны. Встреча 18 ноября длилась около 30 минут и была посвящена задержанию японского журналиста в России и ситуации вокруг компании Japan Tobacco, которую российские власти передали под управление российской компании.