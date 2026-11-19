Двустороннюю встречу в рамках саммита АТЭС начали Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Перед переговорами американский президент назвал китайского лидера другом, а в Кремле тем временем сообщили, что главной темой его встречи с Владимиром Путиным была Украина.

Двусторонние переговоры в кулуарах саммита АТЭС начали президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп назвал встречу продуктивной ещё до её начала. По его словам, две страны справедливо распределили тарифы, а Торговый совет, который они с Си договорились создать на майском саммите в Пекине, привнёс баланс в отношения между государствами.

Американский президент описал личные отношения с китайским лидером без полутонов.

"Ты мой друг, и у нас очень особые отношения. Пока мы с тобой руководим делами, у нас никогда не будет проблем", — обратился Трамп к Си Цзиньпину.

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По словам Трампа, прекращение войны в Украине необходимо и Китаю. Официальных заявлений Пекина по этому поводу не публиковалось.

Ранее в тот же день американский президент провел встречу с Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что российский лидер покинул переговоры в отличном настроении, а главной темой обсуждения стала именно Украина. Подробностей достигнутых договоренностей ни одна из сторон не раскрыла.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал встречу с Владимиром Путиным в Китае, выразив надежду на плодотворные переговоры и заявив, что они принесут "много хорошего". Лидеры США и России встретились 19 ноября в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне, а в начале встречи Трамп представил российского президента как своего "хорошего друга", с которым у них уже много лет складываются "прекрасные отношения".

Также сообщалось, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые за последние годы поговорила с Владимиром Путиным. Это первые переговоры японского лидера с главой РФ с начала полномасштабной войны. Встреча 18 ноября длилась около 30 минут и касалась задержания японского журналиста в России и ситуации вокруг компании Japan Tobacco, которую российские власти передали под управление российской компании.

Кроме того, сообщалось, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина начались накануне в государственной резиденции "Цилин Шаньчжуан" в Шэньчжэне.