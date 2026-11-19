Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые за последние годы провела беседу с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти переговоры с главой РФ стали первыми с начала полномасштабной войны в Украине.

Санаэ Такаичи встретилась с Владимиром Путиным 18 ноября в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Их переговоры длились около 30 минут и касались задержания японского журналиста в России, а также ситуации вокруг компании Japan Tobacco, которую российские власти передали под управление компании РФ. Об этом сообщило японское СМИ Yomiuri Shimbun.

О чем говорили Такаичи и Путин

По данным СМИ, эти переговоры состоялись на фоне напряжённых отношений между Россией и Японией. В ходе встречи Такаичи подняла два вопроса, которые вызвали серьёзное недовольство со стороны японской стороны.

Премьер-министр первой затронула тему задержания японского журналиста газеты "Hokkaido Shimbun" Юки Имаи на территории России. Мужчину задержали в октябре на Сахалине по подозрению в шпионаже, после чего доставили в Москву. С тех пор Токио пытается как можно скорее вернуть своего журналиста домой.

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Вторым вопросом, поднятым Такаичи на встрече с Путиным, стала ситуация вокруг японской табачной компании Japan Tobacco. В начале ноября российский диктатор подписал указ, которым передал российские активы компании под временное управление Industrial Assets. Таким образом, глава Кремля передал контроль над местным японским бизнесом под контроль России.

В Токио это решение вызвало недовольство. Такаичи донесла Путину позицию Японии по этому вопросу и призвала его пересмотреть этот шаг.

Стоит напомнить, что отношения между Москвой и Токио ухудшились с начала полномасштабного вторжения РФ. Правительство Японии выступило в поддержку Украины, присоединившись к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно критиковали руководство Японии.

Напомним, 18 ноября издание Kyiv Independent сообщило, что посланцы Дональда Трампа напугали Путина новым Конгрессом, который предоставит Киеву всё.

Кроме того, в сети писали, что Путин прибыл в Китай с "ядерной чемоданчиком".