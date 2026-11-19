Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше за останні роки провела розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Ці переговори з главою РФ стали першими від початку повномасштабної війни в Україні.

Санае Такаїчі зустрілася з Володимиром Путіним 18 листопада на тлі саміту АТЕС у Шеньчжені. Їхні переговори тривали близько 30 хвилин і стосувалися затримання японського журналіста в Росії та ситуації довкола компанії Japan Tobacco, яку російська влада передала під управління компанії РФ. Про це повідомило японське медіа Yomiuri Shimbun.

Про що говорили Такаїчі і Путін

За даними ЗМІ, ці переговори відбулися на тлі напружених відносин між Росією та Японією. В ході зустрічі Такаїчі порушила два питання, які викликали серйозне невдоволення з боку японської сторони.

Першим прем'єрка порушила тему затримання японського журналіста газети Hokkaido Shimbun Юкі Імаї на території Росії. Чоловіка спіймали у жовтні на Сахаліні за підозрою у шпигунстві, після чого перевезли до Москви. Відтоді Токіо намагається якнайшвидше повернути свого журналіста додому.

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Другим питанням, порушеним Такаїчі на зустрічі з Путіним, була ситуація довкола японською тютюнової компанії Japan Tobacco. На початку листопада російський диктатор підписав указ, яким передав російські активи компанії під тимчасове управління Industrial Assets. У такий спосіб глава Кремля передав контроль над місцевим японським бізнесом під контроль Росії.

У Токіо це рішення викликало невдоволення. Такаїчі донесла Путіну позицію Японії щодо цього питання і закликала його переглянути цей крок.

Варто нагадати, що відносини між Москвою та Токіо погіршилися від початку повномасштабного вторгнення РФ. Уряд Японії виступив на підтримку України, приєднавшись до антиросійських санкцій. Російська влада натомість неодноразово критикувала керівництво Японії.

Нагадаємо, 18 листопада видання Kyiv Independent розповіло, що посланці Дональда Трампа налякали Путіна новим Конгресом, який надасть Києву все.

Також у мережі писали, що Путін прибув до Китаю з "ядерною валізкою".