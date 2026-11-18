Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито привіз із собою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені знамениту "ядерну валізку".

Ад'ютант Путіна ніс у руках чорну дипломатичну валізу, і на запитання російського пропагандиста Євгена Попова, чи це саме та "ядерна валізка", відповів: "Саме та". Відповідне відео Попов, який є чоловіком Ольги Скабєєвої, опублікував у своїх соцмережах.

"Ядерна кнопка теж у відрядженні", — підписав він відео.

"Ядерна валізка": що про неї відомо

Це переносний абонентський термінал "Чегет" (названий на честь гори на Кавказі), що входить до складу автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами "Казбек". На вигляд він нагадує звичайний міцний дипломат або кейс із твердого пластику вагою близько 10–11 кг і розмірами приблизно 40×30×10 см.

Видео дня

Цей кейс призначений не для безпосереднього "натискання червоної кнопки", а для оперативного зв’язку вищого керівництва країни з Генеральним штабом та ракетними підрозділами, а також для передачі зашифрованого наказу про застосування ядерної зброї.

Вважається, що такі валізи мають також міністр оборони Росії, нині Андрій Бєлоусов, та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

На сьогоднішній день РФ володіє найбільшим у світі ядерним запасом. За даними Федерації американських вчених (FAS), Путін контролює близько 5580 ядерних боєголовок.

З них близько 1200 виведено з експлуатації, але в основному вони неушкоджені, а майже 4380 накопичено для використання стратегічними ракетами великої дальності та тактичними ядерними силами меншої дальності.

Нагадаємо, Путін, Трамп і Сі зустрілися в Китаї.

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