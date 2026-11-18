Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы привез с собой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне знаменитый "ядерный чемоданчик".

Адъютант Путина нес в руках черный дипломат, и на вопрос российского пропагандиста Евгения Попова, тот ли это "ядерный чемоданчик", ответил: "Тот самый". Соответствующее видео Попов, который является мужем Ольги Скабеевой, опубликовал у себя в соцсетях.

"Ядерная кнопка тоже в командировке", — подписал он видео.

"Ядерный чемоданчик": что о нем известно

Это переносной абонентский терминал "Чегет" (названный в честь горы на Кавказе), входящий в состав автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек". С виду он напоминает обычный прочный дипломат или кейс из твердого пластика весом около 10–11 кг и размерами примерно 40×30×10 см.

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Кейс предназначен не для прямого "нажатия красной кнопки", а для оперативной связи высшего руководства страны с Генеральным штабом и ракетными частями, а также для передачи зашифрованного приказа о применении ядерного оружия.

Считается, что такие чемоданы имеют также министр обороны России, ныне Андрей Белоусов, и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

На сегодняшний день РФ обладает самым большим в мире ядерным запасом. По данным Федерации американских ученых (FAS), Путин контролирует около 5580 ядерных боеголовок.

Из них примерно 1200 выведены из эксплуатации, но в основном невредимы, и где-то 4380 накоплены для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

Напомним, Путин, Трамп и Си встретились в Китае.

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