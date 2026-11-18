В Китае встретились Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Российские СМИ сообщают, что на переговорах должен подниматься вопрос о войне в Украине, хотя ранее такие предположения опровергались. Владимир Путин, в свою очередь, поделился с лидером Китая информацией о ситуации с "СВО".

18 ноября в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического саммита состоялась встреча представителей Китая, США и России. Об этом сообщает CNN. Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин, по словам Ушакова, как передает ТАСС, будут поднимать "любые вопросы". Вероятно, война с Украиной станет частью обсуждений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, Путин уже проинформировал о ситуации в зоне так называемой "СВО".

Стоит отметить, что ранее Трамп подтверждал, что вопрос о войне в Украине на саммите подниматься не будет. Сама встреча с участием трех государств должна состояться завтра, 19 ноября, в Китае.

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