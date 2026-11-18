У Китаї зустрілися Володимир Путін, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Російські ЗМІ повідомляють, що на переговорах має підійматись питання стосовно війни в Україні, хоча раніше такі тези були заперечними. Володимир Путін, своєю чергою, розповів лідеру Китаю своє бачення на фронті

18 листопада у межах Азійсько-Тихоокеанського економічного саміту зустрілися представники Китаю, США та Росії. Про це повідомляє CNN. Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Володимир Путін, згідно з зі словами Ушакова, передає ТАСС, будуть підіймати "будь-які питання". Ймовірно, війна з Україною стане частиною обговорень.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на Дмитра Пєскова, Путін вже проінформував ситуацію в зоні так званої "СВО".

Варто зазначити, що раніше Трамп підтверджував, що війна в Україні на саміті підійматися не буде. Сама зустріч на участі трьох держав має пройти завтра, 19 листопада, у Китаї.

Раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна може відбутися в Китаї вже 19 листопада. Її сценарій досі не узгоджений, а від самих переговорів очікують розмови про розподіл світового впливу.

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Також повідомлялося, що війну в Україні Трамп на цій тристоронній зустрічі порушувати не планує. Ключовими темами мають стати війна в Ірані та скорочення ядерних арсеналів, а для переговорів щодо України у Вашингтоні обрали окремий дипломатичний формат.

Крім цього, у Шеньчжені вже стартували переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, це п'ятий контакт лідерів від початку року.