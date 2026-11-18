Переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпінем розпочав у Шеньчжені Володимир Путін. Візит до Китаю став для нього п'ятим контактом із Сі від початку року, а вже наступного дня можлива зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна – це перший саміт США, Китаю і Росії в такому форматі.

Переговори російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна стартували в державній резиденції "Цилінь Шаньчжуан" у китайському Шеньчжені. Візит до Китаю приурочений до ділового саміту АТЕС, а у відкритій частині бесіди лідери говорили про зміцнення партнерства двох країн і міжнародний порядок денний. Про це повідомляє RGRU.

Саміт у Китаї: перші заяви сторін

"Забезпечення процвітання Азійсько-Тихоокеанського регіону – спільна мета Росії та Китаю", – заявив Путін на початку зустрічі.

Співпраця Китаю і Росії, за словами Путіна, рухається "по висхідній", а зовнішньополітична взаємодія Москви й Пекіна розвивається стабільно:

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"Будемо працювати, як ви самі любите говорити, спина до спини на благо народів Росії та Китайської Народної Республіки".

Окремо Путін подякував за запрошення:

"Ми дуже раді бути тут, серед друзів".

Сі Цзіньпін назвав відносини двох країн "взірцем взаємодії між великими державами" й наголосив на їхній стійкості.

"Китайсько-російські відносини були й залишаються непорушні, як гора, за будь-яких негараздів", – сказав лідер КНР.

Безвіз і зростання турпотоку

Серед результатів співпраці Путін назвав збільшення взаємних поїздок.

"Розвивається і транспортна пов'язаність, активізовано співробітництво в гуманітарних сферах, і цьому сприяє, безумовно, практика безвізового режиму, введеного за вашою ініціативою. Турпотік збільшився на 43% одразу", – звернувся він до Сі Цзіньпіна.

Зовнішньополітична взаємодія Москви та Пекіна, за словами Путіна, розвивається стабільно, а обидві країни дотримуються конструктивного підходу до формування справедливішого багатополярного світу.

Який це за рахунком контакт

Відносини двох країн, заявив Путін, будуються на Договорі про добросусідство, дружбу і співробітництво, підписаному чверть століття тому.

"Ситуація розвивається в позитивному ключі", – додав він.

Сі Цзіньпін назвав зустріч символічною. За його словами, це третя зустріч лідерів від початку року і п'ятдесята – від 2013-го.

Шеньчжень і "Московські сезони"

Окремо Путін висловився про місто, де проходять переговори. Шеньчжень, за кілька десятиліть перетворившись на один із найбільших мегаполісів Китаю, він назвав "хорошим прикладом для наслідування" та символом економічного розвитку країни.

Торкнулися лідери й гуманітарних зв'язків. Путін висловив сподівання, що "Московські сезони", які відкрилися в Шеньчжені напередодні саміту АТЕС, зацікавлять містян. У межах програми в місцевому метро запустили тематичний поїзд, присвячений Москві.

Китай і Росія проти колоніалізму

Як повідомляє ТАСС, Китай закликав Росію боротися з неоколоніалізмом, та спільно виборювати справедливість для країн, що розвиваються. Про це заявив заступник завідувача відділу міжнародних зв'язків ЦК Комуністичної партії Китаю Ма Хуей.

Хто приїхав із Путіним

Як повідомляють "Ведомости", до російської делегації увійшли віцепрем'єри Тетяна Голікова та Дмитро Чернишенко, віцепрем'єр-міністр фінансів Антон Сілуанов, очільник МЗС Сергій Лавров і міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Разом із ними в Шеньчжені – міністри культури, охорони здоров'я, економічного розвитку, науки та енергетики Ольга Любимова, Михайло Мурашко, Максим Решетніков, Валерій Фальков і Сергій Цивільов, а також Юрій Ушаков, речник Дмитро Пєсков і заступник керівника адміністрації Максим Орєшкін.

Що передувало зустрічі

Серед тем переговорів Ушаков називав співпрацю в енергетиці, фінансовій сфері, технологіях і штучному інтелекті, а також Україну. Китай від 2010 року залишається провідним торговельним партнером Росії, тоді як РФ посідає п'яте місце серед торговельних партнерів КНР.

Раніше повідомлялося, що вже 19 листопада за одним столом у Китаї можуть опинитися Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Сценарій зустрічі, від якої очікують розмови про розподіл світового впливу, досі не узгоджений.

Також повідомлялося, що війну в Україні Трамп не планує обговорювати під час цієї тристоронньої зустрічі. Натомість лідери мають зосередитися на війні в Ірані та скороченні ядерних арсеналів, а переговори щодо України Вашингтон вирішив залишити для окремого дипломатичного формату.