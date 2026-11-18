Переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином начал в Шэньчжэне Владимир Путин. Визит в Китай стал для него пятой встречей с Си с начала года, а уже на следующий день возможна встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина — это первый саммит США, Китая и России в таком формате.

Переговоры российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина начались в государственной резиденции "Цилин Шаньчжуан" в китайском Шэньчжэне. Визит в Китай приурочен к деловому саммиту АТЭС, а в открытой части беседы лидеры говорили об укреплении партнерства двух стран и международной повестке дня. Об этом сообщает RGRU.

Саммит в Китае: первые заявления сторон

"Обеспечение процветания Азиатско-Тихоокеанского региона — общая цель России и Китая", — заявил Путин в начале встречи.

Сотрудничество Китая и России, по словам Путина, идет "по восходящей", а внешнеполитическое взаимодействие Москвы и Пекина развивается стабильно:

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"Будем работать, как вы сами любите говорить, плечом к плечу на благо народов России и Китайской Народной Республики".

Отдельно Путин поблагодарил за приглашение:

"Мы очень рады быть здесь, среди друзей".

Си Цзиньпин назвал отношения двух государств "образцом взаимодействия между великими державами" и подчеркнул их устойчивость.

"Китайско-российские отношения были и остаются незыблемыми, как гора, несмотря на любые трудности", — заявил лидер КНР.

Безвизовый режим и рост туристического потока

Среди результатов сотрудничества Путин назвал рост числа взаимных поездок.

"Развивается и транспортная связь, активизировалось сотрудничество в гуманитарных сферах, чему, безусловно, способствует практика безвизового режима, введённого по вашей инициативе. Туристический поток сразу увеличился на 43%", – обратился он к Си Цзиньпину.

Внешнеполитическое взаимодействие Москвы и Пекина, по словам Путина, развивается стабильно, а обе страны придерживаются конструктивного подхода к формированию более справедливого многополярного мира.

Какой это по счету контакт?

Отношения двух стран, заявил Путин, строятся на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном четверть века назад.

"Ситуация развивается в положительном ключе", — добавил он.

Си Цзиньпин назвал эту встречу символической. По его словам, это третья встреча лидеров с начала года и пятидесятая — с 2013 года.

Шэньчжэнь и "Московские сезоны"

Отдельно Путин высказался о городе, где проходят переговоры. Шэньчжэнь, за несколько десятилетий превратившийся в один из крупнейших мегаполисов Китая, он назвал "хорошим примером для подражания" и символом экономического развития страны.

Лидеры затронули и вопрос гуманитарных связей. Путин выразил надежду, что "Московские сезоны", открывшиеся в Шэньчжэне накануне саммита АТЭС, заинтересуют горожан. В рамках программы в местном метро запустили тематический поезд, посвященный Москве.

Китай и Россия против колониализма

Как сообщает ТАСС, Китай призвал Россию бороться с неоколониализмом и совместно отстаивать справедливость в интересах развивающихся стран. Об этом заявил заместитель начальника отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Ма Хуэй.

Кто приехал с Путиным

Как сообщают "Ведомости", в состав российской делегации вошли вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Вместе с ними в Шэньчжэне находятся министры культуры, здравоохранения, экономического развития, науки и энергетики Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Максим Решетников, Валерий Фальков и Сергей Цивилев, а также Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и заместитель главы администрации Максим Орешкин.

Что предшествовало встрече

Среди тем переговоров Ушаков называл сотрудничество в энергетике, финансовой сфере, технологиях и искусственном интеллекте, а также Украину. С 2010 года Китай остается ведущим торговым партнером России, тогда как РФ занимает пятое место среди торговых партнеров КНР.

Ранее сообщалось, что уже 19 ноября за одним столом в Китае могут оказаться Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Сценарий встречи, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы распределения мирового влияния, до сих пор не согласован.

Также сообщалось, что Трамп не планирует обсуждать войну в Украине в ходе этой трехсторонней встречи. Вместо этого лидеры должны сосредоточиться на войне в Иране и сокращении ядерных арсеналов, а переговоры по Украине Вашингтон решил оставить для отдельного дипломатического формата.