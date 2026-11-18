Трамп, Си и Путин завтра сядут за один стол переговоров. Кремль хотел бы представить эту трехстороннюю встречу как "Ялту-2". Хотя по всем параметрам она такой быть не может. Китай четко дал понять, что Россия не на одном уровне с ним, сразу же после прибытия российского диктатора в аэропорт. Что стало показательным со стороны Пекина, кто больше всего заинтересован в этой встрече и для чего Си и Путин встречались до приезда Трампа — узнал Фокус.

Сегодня, 18 ноября, в Шэньчжэне (провинция Гуандун) состоялись российско-китайские переговоры. Глава Кремля Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Официально заявлено, что в ходе встречи обсуждались перспективы укрепления отношений, стратегического взаимодействия, а также международная и региональная повестка дня. В состав российской делегации в Китай вошли, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и помощник Путина — Юрий Ушаков.

Это уже третья личная (очная) встреча Си и Путина с начала 2026 года и 50-я с 2013 года (включая видеосвязь). Уже завтра в Китае пройдет 33-й саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Планируется, что 19 ноября к форуму присоединится президент США, должна состояться трехсторонняя встреча, на которой за одним столом соберутся Си Цзиньпин, Путин и Трамп. Кремль заявлял, что Путин и Трамп должны обсудить вопросы, касающиеся Украины, в частности результаты недавних мирных переговоров в Абу-Даби. Кроме того, обсуждалась тема сокращения стратегических ядерных вооружений, ведь предыдущий договор между странами (США и Россией) истек в конце зимы 2026 года.

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Вашингтон, по информации зарубежных СМИ, в первую очередь планирует поднять вопрос о соглашении по ядерному разоружению и обсудить ситуацию с Ираном и Северной Кореей. Что касается украинского вопроса, западные СМИ пишут, что Трамп не исключает его из повестки дня, но он не является ключевым. Да и Китай не слишком заинтересован в том, чтобы саммит АТЭК стал площадкой для переговоров по российско-украинской войне, и не стремится выступать посредником в мирном урегулировании.

Си и Путин координируют свои действия в преддверии встречи с Трампом

Перед тем как состоялась трехсторонняя встреча с участием главы Белого дома, Си и Путин провели двустороннюю встречу. Вероятно, для того, чтобы согласовать общую позицию своих стран. Как пояснил в комментарии Фокусу эксперт по Китаю, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона ЦДАКР Юрий Пойта, Россия и Китай — государства, которые значительно активизировали свои отношения. Поскольку эти отношения носят стратегический характер и являются очень тесными во многих сферах, продолжается дипломатическая координация в отношении американцев, европейцев, а также по вопросам войны в Украине.

"В связи с этим лидеры встречаются очень часто: до 10 раз в год на уровне президентов, а также на уровне министров иностранных дел. Они используют возможности не только визитов, но и многосторонних встреч для того, чтобы скоординировать свои позиции. В частности, возможно, перед трехсторонней встречей Си Цзиньпина, Путина и Трампа, которая должна состояться завтра", — отметил эксперт.

Президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, что Пекин оказывает существенное влияние на Москву и может способствовать прекращению российско-украинской войны. Юрий Пойта подчеркнул, что Китай действительно располагает инструментами влияния на Россию, ведь российская экономика на 40% зависит от китайского рынка, как и российский ВПК (производство оружия в значительной степени связано с поставками из Китая). Кроме того, Россия зависит и в дипломатическом плане от поддержки Китая. Поэтому Пекин, при желании, по словам эксперта, мог бы добиться того, чтобы Кремль был вынужден пойти на уступки в ходе мирных переговоров.

"У него потенциально есть такие возможности. Но, похоже, что на данный момент никто в мире не считает, что Китай будет это делать. Ведь эти пять лет показали, что Китай, располагая всеми этими инструментами, не использует их по ряду причин. Поэтому, если США, Европа и Зеленский говорят о том, что Китай потенциально может оказать давление, и это действительно так, но я сомневаюсь, что они в это верят. Он еще ни разу этого не сделал и не собирается, судя по всем признакам", — подчеркнул Пойта.

Говорит о мире, но поддерживает Москву: какой сценарий завершения войны выгоден Китаю

Что касается того, какой именно сценарий развития событий вокруг войны в Украине выгоден для Си Цзиньпина, существует несколько точек зрения. По словам эксперта из Китая, некоторые считают, что Пекину выгодно перемирие, поэтому китайская сторона постоянно говорит о мирных переговорах. При этом Китай не предпринимает никаких шагов, которые привели бы к ним. Заметно, что слова Си идут вразрез с его действиями. Это, как предположил Пойта, означает, что ему сегодня эти переговоры и мирное соглашение невыгодны.

"На данный момент кажется, что Китаю выгодно продолжение российской войны против Украины, поскольку он оказывает России разнообразную поддержку. Есть ряд признаков того, что это в его интересах. Они заключаются в том, чтобы Запад отвлекал на эту войну свои ресурсы; в противном случае, если она закончится, он сможет выделить больше ресурсов, в том числе США и Европа, для противодействия Китаю в азиатском регионе. Так это или нет, мы точно утверждать не можем, но пока что кажется, что Пекину выгодно либо продолжение боевых действий, либо их прекращение, но на российских условиях", — отметил Пойта.

Китай оказывает поддержку, в частности дипломатическую и политическую, российским инициативам. Например, Россия сейчас предлагает новую архитектуру евразийской безопасности, которая заключается в том, что войска НАТО должны отвести свои силы и средства, а также военную инфраструктуру к границам 1997 года. Это, как подчеркнул эксперт, ключевой элемент требований России. Кроме того, Москва предлагает тем государствам, которые хотят улучшить отношения с ней, преференции для доступа к энергоресурсам. Также Кремль требует отменить санкции. Так вот, Китай на данный момент поддерживает все эти пункты.

"Ялты-2" не состоится: зачем Трампу, Си и Путину эта встреча

Для Соединённых Штатов на завтрашней встрече украинский вопрос точно не является ключевым. Да, его могут затронуть, но это не означает принятия серьёзных решений. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Трампа интересует тема ядерного разоружения, ситуация на Ближнем Востоке. Именно по второму вопросу он может попытаться поговорить с Си Цзиньпином, но ни в коем случае не с Путиным, который не может ничего предложить. Кроме того, американская сторона хотела бы обсудить экономические вопросы и технологии (чипы).

Как подчеркнул политолог, никакой "Ялты-2" быть просто не может, поскольку у сторон совершенно разные интересы и нет единого врага, как тогда в 1945 году. Хотя, конечно, Россия мечтает представить именно такую, как лидеров трех могущественных государств, но тщетно.

"Тогда в Ялте встречались лидеры трёх стран, каждая из которых располагала мощными ресурсами. У США были ядерное оружие и сильная экономика, ведь Штаты тогда давали всем деньги, действовал ленд-лиз; у Советского Союза тогда была самая мощная армия на континенте, половина Европы находилась под его контролем, было понятно, что СССР не остановится; Великобритания тогда ещё была империей и имела возможность адекватно реагировать на определённые события. Но у них было самое главное — общий враг. А у этой тройки его нет, да ещё и они являются конкурентами. Какая здесь может быть "Ялта-2", что они будут делить? Да, у Путина есть эта голубая мечта, но она вряд ли может быть реализована, и Си Цзиньпин это очень хорошо понимает, как и Трамп. О каких равноправных отношениях может идти речь, если вся экономика России сводится к одному американскому штату — Калифорнии?" — размышляет Рейтерович.

Анализируя, кому сейчас нужен этот трехсторонний формат, политолог считает, что в той или иной степени — всем троим, но в наименьшей степени — Си Цзиньпину. Однако он выступает в роли хозяина, и ему важно показать, что именно на китайской территории будут проходить эти переговоры, что именно к нему приехали в гости, поэтому в этой истории он главный.

Трамп заинтересован в такой встрече, поскольку, возможно, для него — президента США, который ещё не является "хромой уткой", а обладает определённым влиянием, — это последняя возможность. А вот для Путина эта история крайне важна тем, чтобы показать, что ему пожимают руку, что он сидит за одним столом с лидерами могущественных государств и якобы сам является одним из них. Хотя встреча с китайской стороной хорошо показала, что это не так. Кроме того, российский диктатор предпочитает иметь совместное фото, которым он будет хвастаться, мол, он не находится в международной изоляции.

"Си Цзиньпин лично встретил Трампа, обнял его, а это для него вообще очень необычный шаг. Он обычно так не поступает, предпочитая рукопожатие. А кто встречал Путина? Какой-то непонятный человек из какого-то министерства (Цай Ци, руководитель аппарата Си — ред.), причём на две головы выше Путина. Это символизм, китайцы без этого ничего не делают. Китай показал России её место. К тому же Китай — это страна, где живут не слишком высокие люди, а здесь они подобрали человека с таким ростом. Это было не случайно", — убеждён политолог.

Напомним, Трамп уже прибыл в Китай. У трапа самолета его лично встретил Си Цзиньпин. Он посетил "китайский аналог" Кремниевой долины — город, являющийся центром деятельности технологических гигантов Китая.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует поднимать украинский вопрос в ходе трехсторонней встречи. Вашингтон пояснил, что эта тема обсуждается отдельно в другом формате, в котором китайская сторона не принимает участия.