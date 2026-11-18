Трамп, Сі та Путін завтра сядуть за один стіл переговорів. Кремль хотів би представити цю тристоронню зустріч, як "Ялту-2". Хоча за всіма параметрами вона такою бути не може. Китай чітко показав, що Росія не рівня йому одразу по прибуттю російського диктатора в аеропорт. Що стало показовим з боку Пекіна, хто найбільше зацікавлений в цій зустрічі та для чого Сі й Путін зустрічалися до приїзду Трампа — дізнався Фокус.

Сьогодні, 18 листопада в Шеньчжені (провінція Гуандун) відбулися російсько-китайські переговори. Очільник Кремля Путін зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Офіційно заявлено, що під час засідання обговорювалися перспективи зміцнення відносин, стратегічної взаємодії, міжнародний та регіональний порядок денний. У складі російської делегації в Китай прибули зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, помічник Путіна — Юрій Ушаков.

Це вже третя особиста (очна) зустріч Сі та Путіна з початку 2026 року та 50-та з 2013 року (разом з відеозв'язком). Вже завтра в Китаї пройде 33-й саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Планується, що 19 листопада до форуму доєднається президент США, має відбутися тристороння зустріч, де за одним столом сядуть Сі Цзіньпін, Путін і Трамп. Кремль заявляв, що Путін і Трамп мають обговорити питання щодо України, зокрема результати нещодавніх мирних переговорів в Абу-Дабі. Крім того, озвучувалась тема скорочення стратегічних ядерних озброєнь, адже попередній договір між країнами (США та Росією) завершився наприкінці зими 2026 року.

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Вашингтон, за інформацією іноземних ЗМІ, першочергово планує порушити питання щодо угоди про ядерне роззброєння та обговорити ситуацію щодо Ірану й Північної Кореї. Стосовно українського питання західні медіа пишуть, що Трамп не відкидає його з порядку денного, але воно не є ключовим. Та й Китай не надто зацікавлений, аби саміт АТЕК став місцем переговорів щодо російсько-української війни й бути посередником в мирному врегулюванні не прагне.

Сі та Путін координують дії напередодні зустрічі з Трампом

Перш ніж відбудеться тристороння зустріч за участю очільника Білого дому, Сі та Путін провели двосторонню. Ймовірно, аби узгодити спільну позицію своїх країн. Як пояснив у коментарі Фокусу експерт із Китаю, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону ЦДАКР Юрій Пойта, Росія і Китай — держави, які значно інтенсифікували свої відносини. Оскільки вони мають стратегічний характер, є дуже тісними в багатьох сферах, то триває дипломатична координація щодо американців, європейців, а також питання війни в Україні.

"У зв'язку з цим лідери зустрічаються дуже часто: до 10 разів на рік на рівні президентів, а також ще на рівні міністрів закордонних справ. Вони використовують можливості не тільки візитів, а й під час багатосторонніх зустрічей для того, щоб скоординувати свої питання. Зокрема, можливо, перед тристоронньою зустріччю Сі Цзіньпіна, Путіна і Трампа, яка має відбутися завтра", — зазначив експерт.

Президент Сполучених Штатів неодноразово заявляв, що Пекін має суттєвий вплив на Москву і має змогу посприяти завершенню російсько-української війни. Юрій Пойта наголосив, що Китай дійсно має інструменти впливу на Росію, адже російська економіка до 40% залежить від китайського ринку, як і російський ВПК (виробництво зброї значно пов'язане з постачаннями з Китаю). Крім того, Росія залежить і дипломатично від підтримки Китаю. Тому Пекін, маючи бажання, зі слів експерта, міг би зробити так, аби Кремль був змушений піти на поступки в мирних переговорах.

"Він потенційно має такі можливості. Але, здається, що на цю мить ніхто у світі не вважає, що Китай буде це робити. Адже ці п'ять років показали, що Китай, маючи всі ці інструменти, не використовує їх у зв'язку з низкою причин. Тому, якщо США говорить, Європа і Зеленський про те, що Китай потенційно може натиснути, а це справді так, але я сумніваюся, що вони в це вірять. Він ще ні разу не вчинив і не збирається, судячи з всіх ознак", — підкреслив Пойта.

Говорить про мир, але підтримує Москву: який сценарій завершення війни вигідний Китаю

Стосовно того, який саме сценарій розвитку подій довкола війни в Україні є вигідним для Сі Цзіньпіна, існує декілька позицій. Зі слів експерта з Китаю, дехто вважає, що Пекіну вигідне перемир'я, тому китайська сторона постійно говорить про мирні переговори. При цьому Китай нічого не робить кроків, які призвели б до них. Помітно, що слова Сі йдуть у розріз з його діями. Це, як припустив Пойта, означає, що йому сьогодні ці переговори й мирна угода не на користь.

"На цю мить здається, що Китаю вигідно продовження російської війни проти України, оскільки він надає різноманітну підтримку Росії. Є низка ознак, що це в його інтересах. Вони полягають у тому, щоб Захід відволікав на цю війну свої ресурси, інакше, якщо вона закінчиться, він зможе більше виділити ресурсів, у тому числі США і Європа, аби протидіяти Китаю в Азійському регіоні. Так це чи ні, ми точно стверджувати не можемо, але поки що видається, що Пекіну вигідно або продовження бойових дій, або їхнє припинення, але на російських умовах", — зауважив Пойта.

Китай надає підтримку, зокрема дипломатичну і політичну, російським ініціативам. Наприклад, Росія зараз пропонує нову архітектуру євразійської безпеки, яка полягає у тому, що війська НАТО повинні відвести свої сили й засоби, військову інфраструктуру на кордони 1997 року. Це, як наголосив експерт, ключовий елемент вимог Росії. Крім того, Москва пропонує тим державам, які хочуть покращити відносини з нею, преференції для доступу до енергоресурсів. Також Кремль вимагає скасувати санкції. Так от Китай наразі підтримує всі ці пункти.

"Ялти-2" не буде: навіщо Трампу, Сі та Путіну ця зустріч

Для Сполучених Штатів під час завтрашньої зустрічі українське питання ключовим не є точно. Так, його можуть згадати, але це не означає ухвалення серйозних рішень. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, Трампа цікавить тема ядерного роззброєння, ситуація на Близькому Сході. Саме щодо другого він може спробувати поговорити про це з Сі Цзіньпінем, але ніяк не з Путіним, який не може нічого запропонувати. Крім того, американська сторона хотіла б обговорити економічні питання, технології (чіпи).

Як підкреслив політолог, ніякої "Ялти-2" бути просто не може, бо у сторін геть різні інтереси й нема одного ворога, як тоді у 1945 році, немає. Хоча, звісно, Росія мріє представити саме такою, як лідерів трьох потужних держав, але марно.

"Тоді в Ялті зустрічалися лідери трьох країн, кожен з яких мав потужний ресурс. У США була підготовка ядерної зброї, сильна економіка, адже Штати тоді давали всім гроші, був ленд-ліз; у Радянського Союзу була тоді найпотужніша армія на континенті, пів Європи під контролем, було зрозуміло, що СРСР не зупиниться; Велика Британія тоді була ще імперією і мала можливість нормально реагувати на певні речі. Але в них було найголовніше — спільний ворог. А ці троє його не мають, ще й є конкурентами. Яка тут може бути "Ялта-2", що вони будуть ділити? Так, у Путіна є ця блакитна мрія, але вона навряд чи може бути реалізована і Сі Цзіньпін це дуже добре розуміє, як і Трамп. Про які рівні відносини може мовитись, якщо вся економіка Росії зводиться до одного американського штату Каліфорнія?" — розмірковує Рейтерович.

Аналізуючи те, кому цей тристоронній формат зараз потрібен, політолог вважає, що певною мірою всім трьом, але найменшою — для Сі Цзіньпіна. Проте він виступає як господар і йому це важливо показати, що саме на китайській території ці переговори відбуватимуться, що саме до нього в гості приїхали, тому в цій історії він головний.

Трамп зацікавлений у такій зустрічі, бо, можливо, вона в такому форматі для нього, як президента США, який ще не кульгава качка, а певний вплив має, остання. А от для Путіна ця історія вкрай важлива тим, щоб показати, що йому тиснуть руку, що він сидить за одним столом з лідерами потужних держав і буцімто він сам є таким. Хоча зустріч його китайською стороною добре показала, що це не так. Також російський диктатор воліє мати спільне фото, яким хизуватиметься, мовляв, в міжнародній ізоляції він не сидить.

"Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа, обняв його, а це для нього взагалі дуже специфічний крок. Він взагалі таке не робить, віддаючи перевагу рукостисканню. А хто зустріч Путіна? Хтось незрозумілий, з якогось міністерства (Цай Ці, керівник апарату Сі — ред.), при чому на дві голови вищий за Путіна. Це символізм, китайці без цього нічого не роблять. Китай показав місце Росії. До того ж Китай – це країна, де не надто високі люди проживають, а тут вони підбирають людину з таким зростом. Це не випадково було", — переконаний політолог.

Нагадаємо, Трамп вже прибув до Китаю. Біля трапу літака його особисто зустріч Сі Цзіньпін. Він відвідав "китайський аналог" Кремнієвої долини – місто, яке є центром діяльності технологічних гігантів Китаю.

Раніше повідомлялося, що Трамп під час тристоронньої зустрічі не планує порушувати українське питання. Вашингтон пояснив, що ця тема обговорюється окремо в іншому форматі, в якому китайська сторона участі не бере.