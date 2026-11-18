У міру того, як республіканці втрачають контроль над Конгресом, вплив Росії за столом переговорів може зменшитися, а також посилиться контроль за діями адміністрації Дональда Трампа щодо Кремля.

Як стало відомо Kyiv Independent, американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили своїх російських та українських колег, що нинішній раунд мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю укласти угоду до того, як політична ситуація у Вашингтоні зміниться.

Зміна влади в Конгресі може спровокувати відновлення двопартійного тиску з метою збільшення військової та фінансової допомоги Україні, а за діями президента США щодо України посилиться нагляд, повідомив виданню джерело, обізнане з ходом переговорів.

Американські дипломати також можуть зіткнутися з розслідуваннями та слуханнями в Конгресі, що потенційно може обмежити можливості адміністрації щодо маневрування у політиці стосовно Росії.

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Стратегія стала зрозумілою після того, як у вересні Росія відмовилася від запланованих тристоронніх переговорів, незважаючи на початкову принципову згоду на їх проведення після візитів Віткоффа та Кушнера до Києва та Москви.

Зустріч Кушнера та Віткоффа із Зеленським Фото: Офис президента

Зустріч, спочатку запланована на початок жовтня, була скасована після того, як Кремль звинуватив Україну у нанесенні авіаударів 20 вересня, у день парламентських виборів у Росії, незважаючи на триваючі й невпинні бомбардування України з боку Росії.

Відмова Москви від подальших дій збіглася з відновленням атак на енергетичну інфраструктуру України. Київ розцінив це як ознаку того, що Росія мало зацікавлена в переговорах до весни, після того як її кампанія обстрілів українських енергетичних об’єктів завершиться.

У США закликають Кремль укласти угоду, поки ще є час

Потім американські переговірники почали тиснути на Кремль, наводячи інший аргумент — що Росії слід скористатися нагодою укласти угоду, поки у нинішньої адміністрації США ще є простір для маневру.

Схоже, це повідомлення допомогло повернути Росію за стіл переговорів. Відтоді Москва погодилася відновити тристоронні переговори з Україною та Сполученими Штатами і тепер підіграє стратегії США.

Переговори у Кремлі Фото: kremlin.ru

11 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив це, заявивши, що існує "вікно можливостей" для досягнення результатів у переговорах до 2027 року.

У Кремлі вважають, що вони мають перевагу

За словами джерел, обізнаних із ходом переговорів, на даний момент Кремль вважає, що має перевагу. Російські війська продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, тоді як Київ стикається з труднощами у забезпеченні достатньої кількості перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет.

За словами очевидців, таке поєднання факторів сприяло створенню позитивного настрою в Москві.

Кремль неодноразово відкидав заклики до припинення вогню та наполягав на тому, щоб Україна передала ті частини Донецької та Луганської областей, які російським військам не вдалося захопити.

Російські офіційні особи заявили американським переговірникам, що Москва має намір захопити територію військовим шляхом у будь-якому разі, представивши це як умову припинення війни, що не підлягає обговоренню.

Проте російським військам не вдається досягти прориву, тоді як українські сили продовжують утримувати лінію оборони. Держсекретар США Марко Рубіо неодноразово заявляв, що Донбас є головним питанням на переговорах і що Росія навряд чи захопить його найближчим часом.

Вашингтон запропонував Путіну можливість впливати на НАТО, що можна подати росіянам як перемогу

Це спонукало Вашингтон до вивчення питання про те, чи може більш широка дипломатична угода дати Кремлю щось, що можна представити як перемогу.

Одна з ідей, що виникла, — нова угода про безпеку між Росією та Європою. Москва неодноразово вимагала змін у архітектурі безпеки Європи, зокрема обмеження розширення НАТО та скорочення військової присутності альянсу.

Вашингтон тривалий час відкидав подібні вимоги. Однак деякі з них, схоже, знову стали предметом обговорення в рамках дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.

Команда Трампа паралельно веде два дипломатичні процеси: переговори про припинення війни та обговорення щодо перебудови відносин у сфері безпеки між Росією та Європою.

Другий етап переговорів розпочнеться лише після укладення Києвом і Москвою мирної угоди, повідомив виданню Kyiv Independent український чиновник, обізнаний із ходом переговорів.

Ця відмінність видається важливою. Вашингтон, судячи з усього, розглядає її як окреме питання, яке може сприяти тому, щоб спонукати Москву до укладення угоди з Києвом.

Американські дипломати також попереджали Москву, що новий Конгрес буде набагато менш поступливим, ніж попередній. Трамп скоротив військову та фінансову підтримку України з боку США, незважаючи на те, що двопартійна підтримка допомоги Києву зберігається.

Захоплення демократами контролю над Конгресом може змінити цей баланс. Отримавши контроль над законодавчим порядком денним, вони зможуть винести на голосування пропозиції щодо допомоги Україні та заручитися двопартійною підтримкою, необхідною для подолання можливого вето Трампа.

Новий раунд переговорів між українською, російською та американською делегаціями, що відбувся 10–11 листопада, завершився без помітних результатів.

Переговори в Абу-Дабі

Переговори відбувалися в напруженій атмосфері: російська делегація прибула зі строгими інструкціями і не виявила особливого бажання обговорювати енергетичне перемир’я чи інші заходи щодо деескалації війни, повідомив виданню Kyiv Independent джерело, обізнане з ходом обговорень.

Територіальні вимоги Росії залишилися незмінними, заявив високопоставлений український чиновник, близький до переговорів.

"Вони, як і раніше, говорять про Донбас, але крім цього з’явилася нова тема — європейська архітектура безпеки", — заявив чиновник виданню Kyiv Independent.

Наступний етап переговорів заплановано на 19 листопада в Берліні, де цього тижня мають зустрітися американські посланці, українські посадовці та представники європейських країн для узгодження своїх позицій. Головне питання полягає в тому, чи підтримує сама Європа нову ідею Вашингтона.

Європейські чиновники, як публічно, так і в приватному порядку, заявляють, що це не так.

Нагадаємо, що видання Фокус повідомляло про те, як пройшли переговори Кушнера та Віткоффа з Путіним у Москві.

Раніше повідомлялося, що спеціальні посланці США за підсумками зустрічі з Путіним повідомили про узгодження нового раунду тристоронніх переговорів.