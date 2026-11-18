По мере того, как республиканцы теряют контроль над Конгрессом, влияние России за столом переговоров может уменьшиться, а также усилится контроль за действиями администрации Дональда Трампа в отношении Кремля.

Как стало известно Kyiv Independent, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили своих российских и украинских коллег, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью заключить сделку до того, как политическая ситуация в Вашингтоне изменится.

Смена власти в Конгрессе может спровоцировать возобновление двухпартийного давления с целью увеличения военной и финансовой помощи Украине, а за действиями президента США в отношении Украины усилится надзор, сообщил изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

Американские посланники также могут столкнуться с расследованиями и слушаниями в Конгрессе, что потенциально может сузить возможности администрации для маневра в отношении политики в отношении России.

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Стратегия стала ясна после того, как Россия в сентябре отказалась от запланированных трехсторонних переговоров, несмотря на первоначальное принципиальное согласие на их проведение после визитов Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву.

Встреча Кушнера и Уиткоффа с Зеленским Фото: Офис президента

Встреча, первоначально запланированная на начало октября, была отменена после того, как Кремль обвинил Украину в нанесении авиаударов 20 сентября, в день парламентских выборов в России, несмотря на продолжающиеся и неустанные бомбардировки Украины со стороны России.

Отказ Москвы от дальнейших действий совпал с возобновлением атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Киев расценил это как признак того, что Россия мало заинтересована в переговорах до весны, после того как ее кампания обстрелов против украинских энергетических объектов завершится.

В США призывают Кремль заключить сделку пока есть время

Затем американские переговорщики начали давить на Кремль, выдвигая другой аргумент — что России следует воспользоваться возможностью заключить сделку, пока у нынешней администрации США еще есть пространство для маневра.

Похоже, это сообщение помогло вернуть Россию за стол переговоров. С тех пор Москва согласилась возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Соединенными Штатами и теперь подыгрывает стратегии США.

Переговоры в Кремле Фото: kremlin.ru

11 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил это, заявив, что существует "окно возможностей" для достижения результатов в переговорах до 2027 года.

В Кремле считают, что у них есть преимущество

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, на данный момент Кремль считает, что имеет преимущество. Российские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, в то время как Киев сталкивается с трудностями в обеспечении достаточного количества перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет.

По словам очевидцев, такое сочетание факторов способствовало созданию позитивного настроения в Москве.

Кремль неоднократно отвергал призывы к прекращению огня и настаивал на передаче Украиной тех частей Донецкой и Луганской областей, которые российским войскам не удалось захватить.

Российские официальные лица заявили американским переговорщикам, что Москва намерена захватить территорию военным путем в любом случае, представив это как не подлежащее обсуждению условие прекращения войны.

Тем не менее, российским войскам не удается добиться прорыва, в то время как украинские силы продолжают удерживать линию обороны. Госсекретарь США Марко Рубио неоднократно заявлял, что Донбасс является главным вопросом на переговорах и что Россия вряд ли захватит его в ближайшее время.

Вашингтон предложил Путину влияние на НАТО, что можно представить россиянам, как победу

Это подтолкнуло Вашингтон к изучению вопроса о том, может ли более широкое дипломатическое соглашение дать Кремлю что-то, что можно представить как победу.

Одна из возникших идей — новое соглашение о безопасности между Россией и Европой. Москва неоднократно требовала изменений в архитектуре безопасности Европы, включая ограничения на расширение НАТО и сокращение военного присутствия альянса.

Вашингтон долгое время отвергал подобные требования. Однако некоторые из них, похоже, снова стали предметом обсуждения в рамках дипломатических усилий по прекращению войны России на Украине.

Команда Трампа параллельно ведет два дипломатических процесса: переговоры о прекращении войны и обсуждения о перестройке связей в сфере безопасности между Россией и Европой.

Второй этап переговоров начнется только после достижения Киевом и Москвой мирного соглашения, сообщил изданию Kyiv Independent украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Это различие представляется важным. Вашингтон, по всей видимости, рассматривает его как отдельный вопрос, который может помочь побудить Москву к соглашению с Киевом.

Американские посланники также предупреждали Москву, что новый Конгресс будет гораздо менее сговорчивым, чем предыдущий. Трамп сократил военную и финансовую поддержку Украины со стороны США, несмотря на сохраняющуюся двухпартийную поддержку помощи Киеву.

Перехват контроля над Конгрессом демократами может изменить этот баланс. Получив контроль над законодательной повесткой дня, они смогут вынести на голосование предложения о помощи Украине и заручиться двухпартийной поддержкой, необходимой для преодоления возможного вето Трампа.

Новый раунд переговоров между украинской, российской и американской делегациями, состоявшийся 10-11 ноября, завершился без видимых результатов.

Переговоры в Абу-Даби

Переговоры проходили в напряженной обстановке: российская делегация прибыла со строгими инструкциями и проявила мало желания обсуждать энергетическое перемирие или другие меры по деэскалации войны, сообщил изданию Kyiv Independent источник, знакомый с ходом обсуждений.

Территориальные требования России остались неизменными, заявил высокопоставленный украинский чиновник, близкий к переговорам.

"Они по-прежнему говорят о Донбассе, но помимо этого, появилась новая тема — европейская архитектура безопасности", — заявил чиновник изданию Kyiv Independent.

Следующий этап переговоров ожидается в Берлине 19 ноября, где на этой неделе должны встретиться американские посланники, украинские официальные лица и представители европейских стран для координации своих позиций. Главный вопрос заключается в том, поддерживает ли сама Европа новую идею Вашингтона.

Европейские чиновники, как публично, так и в частном порядке, заявляют, что это не так.

Напомним, Фокус писал, как прошли переговоры Кушнера и Уиткоффа с Путиным в Москве.

Ранее сообщалось, что специальные посланники США по итогам встречи с Путиным сообщили о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров.