Путин остался при своем: главное о переговорах представителей Трампа в Москве, – СМИ

Более двух часов переговоров в Кремле не изменили позиций сторон по вопросу о завершении войны. Источник, близкий к Кремлю, назвал встречу Путина со спецпосланцами США лишь "визитом вежливости". Вечером Виткофф и Кушнер должны встретиться с Зеленским в Дублине.

Ни одна из сторон не изменила своей позиции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби и последующего визита американских представителей в Москву. Об этом Bloomberg сообщил источник, близкий к Кремлю, пожелавший остаться неназванным; он охарактеризовал встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным как "визит вежливости".

Переговоры в Кремле длились более двух часов. Вместе с Путиным в них принимали участие его помощники Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, а также Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби.

Наибольшие разногласия между позициями Москвы и Киева сохраняются по двум вопросам — территориальному и вопросу о гарантиях безопасности.

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Путин попросил американских представителей поблагодарить Дональда Трампа за организацию переговоров между Украиной и Россией — первых трехсторонних переговоров с февраля. В то же время он заявил, что присутствие иностранных войск в Украине для России неприемлемо.

Покидая Москву, Виткофф сказал журналистам:

"Европейцы присоединятся к следующему раунду переговоров по Украине".

Ушаков, в свою очередь, заявил, что Россия готова немедленно приступить к работе с европейскими странами над согласованием новой долгосрочной архитектуры безопасности.

По словам помощника Путина, урегулирование войны станет одной из тем на запланированной двусторонней встрече Путина с Трампом на следующей неделе — в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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Ранее сообщалось, что специальные посланники США по итогам встречи с Путиным сообщили о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров.

Также сообщалось, что во время официальной встречи Путин пересказал Виткоффу и Кушнеру старый анекдот Януковича о тумбочке и деньгах.