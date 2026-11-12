Путін залишився при своєму: головне про переговори посланців Трампа в Москві, – ЗМІ
Понад дві години переговорів у Кремлі не зрушили позицій сторін щодо завершення війни. Джерело, близьке до Кремля, назвало зустріч Путіна зі спецпосланцями США лише "візитом ввічливості". Увечері Віткофф і Кушнер мають побачитися із Зеленським у Дубліні.
Жодна зі сторін не змінила своєї позиції за підсумками тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та подальшого візиту американських посланців до Москви. Про це Bloomberg повідомило джерело, близьке до Кремля, яке попросило не називати його імені, – зустріч Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним воно охарактеризувало як "візит ввічливості".
Переговори в Кремлі тривали понад дві години. Разом із Путіним у них брали участь його помічники Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв, а також Володимир Мединський, який очолював російську делегацію в Абу-Дабі.
Найбільша відстань між позиціями Москви та Києва зберігається у двох питаннях – територіальному та щодо гарантій безпеки.
Путін попросив американських посланців подякувати Дональду Трампу за організацію переговорів між Україною та Росією – перших тристоронніх від лютого. Водночас він заявив, що присутність іноземних військ в Україні для Росії неприйнятна.
Залишаючи Москву, Віткофф сказав журналістам:
"Європейці приєднаються до наступного раунду переговорів щодо України".
Ушаков, своєю чергою, заявив, що Росія готова негайно почати роботу з європейськими країнами над узгодженням нової довгострокової архітектури безпеки.
За словами помічника Путіна, врегулювання війни буде серед тем і на запланованій двосторонній зустрічі Путіна з Трампом наступного тижня – під час саміту АТЕС у Шеньчжені.
Що, на вашу думку, найбільше вплине на хід війни в Україні найближчими місяцями?
Раніше повідомлялося, що спецпосланці США за підсумками зустрічі з Путіним повідомили про узгодження нового раунду тристоронніх переговорів.
Також повідомлялося, що під час офіційної зустрічі Путін переказував Віткоффу та Кушнеру старий анекдот Януковича про тумбочку й гроші.