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Путін залишився при своєму: головне про переговори посланців Трампа в Москві, – ЗМІ

У Росії завершилася зустріч Путіна з Кушнером та Віткоффом
Зустріч у Кремлі тривала понад дві години | Фото: Bloomberg

Понад дві години переговорів у Кремлі не зрушили позицій сторін щодо завершення війни. Джерело, близьке до Кремля, назвало зустріч Путіна зі спецпосланцями США лише "візитом ввічливості". Увечері Віткофф і Кушнер мають побачитися із Зеленським у Дубліні.

Жодна зі сторін не змінила своєї позиції за підсумками тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та подальшого візиту американських посланців до Москви. Про це Bloomberg повідомило джерело, близьке до Кремля, яке попросило не називати його імені, – зустріч Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним воно охарактеризувало як "візит ввічливості".

Переговори в Кремлі тривали понад дві години. Разом із Путіним у них брали участь його помічники Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв, а також Володимир Мединський, який очолював російську делегацію в Абу-Дабі.

Найбільша відстань між позиціями Москви та Києва зберігається у двох питаннях – територіальному та щодо гарантій безпеки.

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Путін попросив американських посланців подякувати Дональду Трампу за організацію переговорів між Україною та Росією – перших тристоронніх від лютого. Водночас він заявив, що присутність іноземних військ в Україні для Росії неприйнятна.

Залишаючи Москву, Віткофф сказав журналістам:

"Європейці приєднаються до наступного раунду переговорів щодо України".

Ушаков, своєю чергою, заявив, що Росія готова негайно почати роботу з європейськими країнами над узгодженням нової довгострокової архітектури безпеки.

За словами помічника Путіна, врегулювання війни буде серед тем і на запланованій двосторонній зустрічі Путіна з Трампом наступного тижня – під час саміту АТЕС у Шеньчжені.

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Раніше повідомлялося, що спецпосланці США за підсумками зустрічі з Путіним повідомили про узгодження нового раунду тристоронніх переговорів.

Також повідомлялося, що під час офіційної зустрічі Путін переказував Віткоффу та Кушнеру старий анекдот Януковича про тумбочку й гроші.