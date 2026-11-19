Президент США Дональд Трамп начал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Глава Белого дома выразил надежду на "плодотворные" переговоры и заявил, что встреча принесет "много хорошего".

Лидеры США и России встретились 19 ноября в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Дональд Трамп в начале встречи представил российского диктатора как своего "хорошего друга", с которым у них уже много лет складываются "прекрасные отношения". О начале встречи лидеров в Китае сообщило издание Clash Report.

Кадры первых минут встречи Трампа и Путина

Новость дополняется…