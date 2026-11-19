Президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Глава Білого дому висловив сподівання на "плідні" переговори і заявив, що зустріч принесе "багато хорошого".

Лідери США та Росії зустрілися 19 листопада на тлі саміту АТЕС у Шеньчжені. Дональд Трамп на початку представив російського диктатора як свого "хорошого друга", з яким у них вже багато років тривають "чудові відносини". Про початок зустрічі лідерів у Китаї повідомило медіа Clash Report.

Кадри перших хвилин зустрічі Трампа і Путіна

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