Двосторонню зустріч на полях саміту АТЕС розпочали Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Перед переговорами американський президент назвав китайського лідера другом, а в Кремлі тим часом повідомили, що головною темою його зустрічі з Володимиром Путіним була Україна.

Двосторонні переговори в кулуарах саміту АТЕС розпочали президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє The Guardian.

Продуктивною зустріч Трамп назвав ще до її початку. За його словами, дві країни розділили тарифи справедливим чином, а Торгова рада, яку вони із Сі домовилися сформувати на травневому саміті в Пекіні, внесла баланс у відносини між державами.

Особисті стосунки з китайським лідером американський президент описав без півтонів.

"Ти мій друг, і в нас дуже особливі стосунки. Поки ми з тобою керуємо справами, у нас ніколи не буде проблем", – звернувся Трамп до Сі Цзіньпіна.

Видео дня

Завершення війни в Україні, за словами Трампа, потрібне й Китаю. Офіційних заяв Пекіна з цього приводу не оприлюднювали.

Раніше того ж дня американський президент провів зустріч із Володимиром Путіним. У Кремлі повідомили, що російський лідер залишив переговори у відмінному настрої, а головною темою обговорення стала саме Україна. Подробиць домовленостей жодна зі сторін не розкрила.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпочав зустріч із Володимиром Путіним у Китаї, висловивши сподівання на плідні переговори та заявивши, що вони принесуть "багато хорошого". Лідери США та Росії зустрілися 19 листопада на тлі саміту АТЕС у Шеньчжені, а на початку Трамп представив російського президента як свого "хорошого друга", з яким у них уже багато років тривають "чудові відносини".

Також повідомлялося, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше за останні роки поговорила з Володимиром Путіним. Це перші переговори японського керівника з главою РФ від початку повномасштабної війни. Зустріч 18 листопада тривала близько 30 хвилин і стосувалася затримання японського журналіста в Росії та ситуації довкола компанії Japan Tobacco, яку російська влада передала під управління російської компанії.

Крім цього, повідомлялося, що переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна стартували напередодні в державній резиденції "Цилінь Шаньчжуан" у Шеньчжені.