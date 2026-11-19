Скорочення ядерних арсеналів і завершення війни в Україні стали темами тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Переговори в Шеньчжені лідери провели за столом утрьох, без радників, а в Кремлі заявляли, що на розмову відводили не більше години.

Унікальну нагоду обговорити скорочення ядерних арсеналів побачив у тристоронній зустрічі Дональд Трамп. Переговори за участю президента США, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна пройшли на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, повідомляє CNN.

Перед закритою частиною американський президент сказав, що для нього честь перебувати поруч із двома іншими лідерами. США, Росія і Китай як найбільші ядерні держави світу, на його думку, мають унікальну можливість говорити про зменшення арсеналів і загрози їх застосування.

Що прозвучало про війну в Україні

Окремою темою Трамп назвав війну Росії проти України – саме їй, за його словами, була присвячена більша частина попередньої тривалої розмови з Путіним.

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"І я думаю, що справи рухаються; гадаю, він – і, сподіваюся, інша сторона також – хотів би бачити завершення цієї війни", – сказав він.

Путін висловився обережніше. Три країни, за його словами, мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, "зокрема, звичайно, й конфлікту в Україні". Також він заявив, що Росія, Китай і США здатні зміцнити глобальну стабільність завдяки конструктивній співпраці, і запропонував обговорити енергетичну безпеку.

Що сказав Сі Цзіньпін

Китайський лідер закликав США та Росію "показати приклад" решті світу. Сучасний світ, за його словами, уже не є "сукупністю розрізнених островів" – людство живе в єдиному "глобальному селі", де "долі всіх людей взаємопов'язані", а тому на такі країни покладається "особлива відповідальність".

Останніми роками Пекін, додав Сі Цзіньпін, просуває модель відносин між великими державами, яка "характеризується мирним співіснуванням, загальною стабільністю та збалансованим розвитком і приносить користь як самим учасникам, так і світові загалом".

Як проходила зустріч

За даними Центрального телебачення Китаю, за столом переговорів лідери сиділи самі. У Кремлі повідомляли, що на тристоронню розмову відвели не більше години.

Трамп анонсував три теми – контроль над ядерними озброєннями, війну в Ірані та війну Росії проти України, тоді як у МЗС Китаю говорили про глобальний мир і стратегічну стабільність. Окремо американський президент заявив, що Міжнародний кримінальний суд "вийшов з-під контролю".

Жодних заяв для преси за підсумками зустрічі лідери не зробили. Кортеж Дональда Трампа вирушив до аеропорту Шеньчженя вже за сім хвилин після завершення тристоронніх переговорів – близько 11:57 за київським часом, повідомляє The Guardian.

Зустріч лідерів завершилася, повідомляє Reuters. Її підсумків на момент публікації сторони не оприлюднювали.

Раніше повідомлялося, що двосторонню зустріч на полях саміту АТЕС провели Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Перед переговорами американський президент назвав китайського лідера другом, а в Кремлі тим часом повідомили, що головною темою його окремої зустрічі з Володимиром Путіним була саме Україна.

Також повідомлялося, що Трамп розпочав зустріч із Путіним у Китаї, висловивши сподівання на плідні переговори та заявивши, що вони принесуть "багато хорошого". На початку він представив російського президента як свого "хорошого друга", з яким у них уже багато років тривають "чудові відносини".

Крім цього, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше за останні роки поговорила з Володимиром Путіним – це перші переговори японського керівника з главою РФ від початку повномасштабної війни. Зустріч 18 листопада тривала близько 30 хвилин і стосувалася затримання японського журналіста в Росії та ситуації довкола компанії Japan Tobacco, яку російська влада передала під управління російської компанії.