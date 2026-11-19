Китайский лидер призвал три великие державы сделать всё возможное, чтобы предотвратить ядерную войну, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность

В четверг, 19 ноября, председатель Китая Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным обсудил тему ядерного оружия. Китайский лидер заявил, что ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе трехстороннего диалога Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа отношений между Китаем, Россией и США: взаимное уважение, мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и диалог. Его предложения охватывают ядерное разоружение, энергетическую безопасность, экономическое сотрудничество и механизмы предотвращения военных конфликтов.

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"Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна разразиться", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си призвал к всеобъемлющему запрету и полной ликвидации ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", висящим над человечеством. Кроме того, китайский лидер призвал три великие державы сделать всё возможное, чтобы предотвратить ядерную войну, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

Китай наращивает ядерные силы

В то же время Bloomberg пишет, что Китай наращивает свои ядерные силы, чтобы догнать Россию и США. В своём ежегодном докладе Конгрессу за 2025 год о военных событиях в Китае Пентагон заявил, что Пекин "продолжил масштабную ядерную экспансию" в рамках своей цели достижения "стратегического противовеса" против США к 2027 году.

Согласно отчету Пентагона, китайская армия планирует иметь более 1000 боеголовок к 2030 году, при том что в начале этого десятилетия у неё было около 200. Хотя Пекин придерживается политики непервого применения ядерного оружия, Китай "не продемонстрировал готовности продвигать обсуждение мер по снижению ядерного риска, будь то на двусторонней или многосторонней основе", говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Китае состоялась встреча президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Фокус рассказал о первых подробностях встречи.

Кроме того, мы писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы привез с собой знаменитый "ядерный чемоданчик" на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.