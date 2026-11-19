Китайський лідер закликав три великі держави зробити все можливе, щоб запобігти ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність

У четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін під час тристоронньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та диктатором Росії Володимиром Путіном обговорив тему ядерної зброї. Китайський лідер заявив, що ядерна зброя має бути повністю заборонена та знищена. Про це пише Bloomberg.

Під час тристороннього діалогу Сі Цзіньпін визначив чотири принципи відносин між Китаєм, Росією та США: взаємна повага, мирне співіснування, взаємовигідна співпраця та діалог. Його пропозиції охоплюють ядерне роззброєння, енергетичну безпеку, економічну співпрацю та механізми запобігання військовим конфліктам.

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"Ядерну війну неможливо виграти, і вона ніколи не повинна бути розв’язана", – наголосив Сі Цзіньпін.

Сі закликав до всеосяжної заборони та повної ліквідації ядерної зброї, назвавши її "мечем Дамокла", що нависає над людством. Крім цього, китайський лідер закликав три великі держави зробити все можливе, щоб запобігти ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

Китай нарощує ядерні сили

Водночас Bloomberg пише, що Китай нарощує свої ядерні сили, щоб наздогнати Росію та США. У своєму щорічному звіті Конгресу за 2025 рік про військові події в Китаї Пентагон заявив, що Пекін "продовжив масштабну ядерну експансію" в рамках своєї мети досягнення "стратегічної противаги" проти США до 2027 року.

Згідно зі звітом Пентагону, китайська армія планує мати понад 1000 боєголовок до 2030 року, маючи запаси близько 200 на початку цього десятиліття. Хоча Пекін дотримується політики невикористання ядерної зброї першим, Китай "не продемонстрував готовності просувати обговорення заходів щодо зменшення ядерного ризику, двосторонньо чи багатосторонньо", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада у Китаї відбулася зустріч президентів Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Фокус розповів про перші деталі зустрічі.

Також ми писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито привіз знамениту "ядерну валізку" із собою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені .