19 листопада у Китаї розпочалася зустріч президентів Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Вони обговорюватимуть ядерну безпеку, конфлікт з Україною та ситуацію на Близькому сході

У Шеньчжені розпочалися тристоронні переговори за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters.

Першим на зустріч прибув російський президент, а головувати на ній буде лідер Китаю.

Для трьох лідерів це перші переговори в такому форматі. Очікується, що вони обговорять питання нерозповсюдження ядерної зброї та війну в Україні, однак офіційного порядку денного сторони не оприлюднювали.

Дональд Трамп звернувся до Володимира Путіна на тристоронній зустрічі:

"Для мене велика честь бути з вами, Володимире", – сказав президент США.

Він додав, що бачить зміни у питанні російсько-української війни та сподівається на завершення конфлікту. Він висловив сподівання що інша сторона, ймовірно, мова йде про Україну, побачить ці зміни та буде готова до завершення війни.

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Напередодні повідомлялося, що українську тему Трамп на цій зустрічі порушувати не планував: переговори щодо України у Вашингтоні вирішили залишити для окремого дипломатичного формату. Про що саме говоритимуть лідери, стане зрозуміло за підсумками зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двосторонню зустріч на полях саміту АТЕС провели Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Перед переговорами американський президент назвав китайського лідера другом, а в Кремлі тим часом повідомили, що головною темою його окремої зустрічі з Володимиром Путіним була саме Україна.

Також повідомлялося, що Трамп розпочав зустріч із Путіним у Китаї, висловивши сподівання на плідні переговори та заявивши, що вони принесуть "багато хорошого". На початку він представив російського президента як свого "хорошого друга", з яким у них уже багато років тривають "чудові відносини".

Крім цього, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше за останні роки поговорила з Володимиром Путіним. Це перші переговори японського керівника з главою РФ від початку повномасштабної війни. Зустріч 18 листопада тривала близько 30 хвилин і стосувалася затримання японського журналіста в Росії та ситуації довкола компанії Japan Tobacco, яку російська влада передала під управління російської компанії.