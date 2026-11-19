19 ноября в Китае началась встреча президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Они обсудят вопросы ядерной безопасности, конфликт с Украиной и ситуацию на Ближнем Востоке

В Шэньчжэне начались трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.

Первым на встречу прибыл президент России, а председательствовать на ней будет лидер Китая.

Для трёх лидеров это первые переговоры в таком формате. Ожидается, что они обсудят вопросы нераспространения ядерного оружия и войну в Украине, однако официальную повестку дня стороны не обнародовали.

Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину на трехсторонней встрече:

"Для меня большая честь быть с вами, Владимир", — сказал президент США.

Он добавил, что видит изменения в вопросе российско-украинской войны и надеется на завершение конфликта. Он выразил надежду, что другая сторона — вероятно, речь идет об Украине — увидит эти изменения и будет готова к завершению войны.

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Накануне сообщалось, что Трамп не планировал поднимать украинскую тему на этой встрече: переговоры по Украине в Вашингтоне решили оставить для отдельного дипломатического формата. О чем именно будут говорить лидеры, станет ясно по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита АТЭС. Перед переговорами американский президент назвал китайского лидера другом, а в Кремле тем временем сообщили, что главной темой его отдельной встречи с Владимиром Путиным была именно Украина.

Также сообщалось, что Трамп начал встречу с Путиным в Китае, выразив надежду на плодотворные переговоры и заявив, что они принесут "много хорошего". В начале он представил российского президента как своего "хорошего друга", с которым у них уже много лет складываются "прекрасные отношения".

Кроме того, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые за последние годы провела беседу с Владимиром Путиным. Это первые переговоры японского лидера с главой РФ с начала полномасштабной войны. Встреча 18 ноября длилась около 30 минут и касалась задержания японского журналиста в России и ситуации вокруг компании Japan Tobacco, которую российские власти передали под управление российской компании.