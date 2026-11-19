У документі зазначено, що всі три країни планують працювати "на благо всіх країн", зокрема, вони мають намір збільшити виробництво нафтопродуктів.

Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і диктатор РФ Володимир Путін ухвалили декларацію про мир за підсумками тристоронньої зустрічі в китайському Шеньчжені.

Про це повідомило офіційне державне інформаційне агентство Китайської Народної Республіки Xinhua.

За інформацією агенства, документ передбачає, зокрема, такі положення:

Лідери підтвердили, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв'язувати;

Росія, Китай і США домовилися вести діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї;

Сторони заявили, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні структури не повинні зловживати своїми повноваженнями;

Лідери наголосили на фундаментальному значенні дотримання імунітетів посадовців держав;

Росія, США та Китай планують збільшити виробництво й постачання нафтопродуктів;

Три країни виступили за реформування ООН, щоб організація могла ефективніше реагувати на глобальні виклики.

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Декларація про мир, ухвалена за підсумками тристоронніх перемовин Фото: Xinhua Fu

Наразі ці положення відомі з повідомлення російського інформаційного агентства.

Нагадаємо, Фокус писав, що скорочення ядерних арсеналів і завершення війни в Україні стали темами тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Переговори в Шеньчжені лідери провели за столом утрьох, без радників, а в Кремлі заявляли, що на розмову відводили не більше години.

Також ми писали, що китайський лідер закликав три великі держави зробити все можливе, щоб запобігти ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.