Небольшие группы французских военнослужащих уже несколько месяцев находятся в Украине: они занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро опроверг ИПСО кремля о том, что французские солдаты принимают участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

"Это не что иное, как пропаганда, цель которой — запугать нас и заставить отступить", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Франция открыто признает присутствие своих военных в Украине и никогда этого не скрывала.

Аналогичное заявление он повторил в своих соцсетях.

"В Киеве, в нашем посольстве, работают дипломаты и военные, которые поддерживают отношения с Украиной и которых почти каждую ночь будят бомбы Владимира Путина. Мы поддерживаем присутствие Франции в Украине. Здесь нечего скрывать. Парламентарии, которые ездят в Киев — те, кто готов совершить такую ​​поездку (в отличие от госпожи Ле Пен), — прекрасно об этом знают", — написал Барро.

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Ранее на этой неделе RFI сообщило, что французские военные присутствуют в Украине как минимум с лета 2026 года, при этом исполнительная власть якобы не проинформировала депутатов и сенаторов о существовании этой миссии.

"Вопросы подготовки украинских солдат — а мы подготовили уже несколько десятков тысяч человек, в том числе в Польше — неоднократно обсуждались… Да, мы занимаемся обучением и техническим обслуживанием. Мы даже продаем Украине военную технику. Вполне естественно, что мы также обеспечиваем ее обслуживание", — парировал глава МИД Франции.

Напомним, во Франции вышел фильм "Юпитер" (Jupiter) режиссера Александра Смиа. В нем речь идет о ядерном кризисе и реакции Парижа на этот кризис, возникший из-за действий РФ на фоне войны последней против Украины.

Также сообщалось, что иностранные инструкторы, которые никогда не воевали, обучают бойцов ВСУ.