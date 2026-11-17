Французский фильм "Юпитер" (Jupiter) режиссера Александра Смиа выйдет на экраны 18 ноября. В нем будет рассказываться о ядерном кризисе и реакции Парижа на этот кризис, возникший из-за действий РФ на фоне войны последней против Украины.

Режиссёр фильма рассказывает, что начал задумываться о фильме в тот момент, когда Россия "начала своё вторжение в Украину в феврале 2022 года". Об этом пишут французские издания 20minutes и Le Monde.

"Путин угрожал применить ядерное оружие против европейцев, чего раньше никогда не случалось. Если такой кризис разразится завтра, где он развернётся, как и с кем? На фоне ухода США новая роль Франции в Европе и мире, особенно в плане ядерного сдерживания, стала центральным вопросом фильма", — говорит режиссёр.

Согласно сценарию фильма, когда Россия начинает войну против Украины, французский президент Поль Аршамбо, которого играет актёр Дени Меноше, сталкивается с беспрецедентным кризисом. Российский лидер, который якобы стал мишенью покушения со стороны украинцев (как утверждает Москва), решает прибегнуть к ядерному оружию и угрожает применить его против Киева, требуя безоговорочной капитуляции.

Видео дня

"Учитывая угрозу эскалации, президент Аршамбо собирает своих главных советников в бункере Елисейского дворца, чтобы обсудить возможный ядерный ответ. Главе государства предстоит сделать непростой выбор в ответ на угрозы, нависшие над Францией", — говорится в описании фильма.

В то же время в комментариях к фильму французские пользователи раскритиковали тизер и называют его "военной пропагандой", "выдуманным кризисом", "замазыванием социальных проблем" и "политической агитацией". На данный момент известно, что фильм уже дебютировал в рамках закрытой программы Каннского кинофестиваля, а теперь должен выйти на большие экраны.

Ранее Фокус рассказывал о самом дорогом индийском фильме в истории. Колонистка Лидия Новосельская делится впечатлениями от первой части "Рамаяны", бюджет которой составил 500 млн долларов.

Впоследствии стало известно, что премьеру фильма об Айтматове могли перенести из-за вырезанной в РФ сцены. Причин создатели не объяснили, однако кинокритики не исключают, что дело в цензуре, которой фильм подвергся в российском прокате.